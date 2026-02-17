Cumhuriyet Gazetesi Logo
Jens Luraas Oftebro 2026 Kış Olimpiyatları'ndaki ikinci zaferine ulaştı!

Jens Luraas Oftebro 2026 Kış Olimpiyatları'ndaki ikinci zaferine ulaştı!

17.02.2026 18:23:00
AA
Jens Luraas Oftebro 2026 Kış Olimpiyatları'ndaki ikinci zaferine ulaştı!

Norveçli sporcu Jens Luraas Oftebro, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kuzey kombine bireysel büyük tepe 10 kilometre kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kuzey kombine bireysel büyük tepe 10 kilometre kategorisinde Norveçli Jens Luraas Oftebro, altın madalya kazandı.

İtalya'daki organizasyonun 11. gününde kuzey kombine bireysel büyük tepe 10 kilometre yarışları, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda yapıldı.

Kayakla atlama etabında 132,5 metrelik atlayışıyla 144,6 puan toplayan Jens Luraas Oftebro, kayaklı koşuda 24 dakika 45 saniyelik derecesiyle birinci olarak altın madalya elde etti.

Image

TOPLAMDA DÖRT ALTIN MADALYA

Milano-Cortina 2026'da ikinci olimpiyat şampiyonluğuna ulaşan Oftebro, kış oyunlarındaki madalya sayısını da 4'e çıkardı.

Avusturyalı Johannes Lamparte 5.9 saniye geride gümüş, Fin Ilkka Herola ise 14.8 saniye farkla bronz madalya aldı.

