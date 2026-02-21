Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.02.2026 09:58:00
AA
2026 Kış Olimpiyatları'nda Norveç'in liderliği sürüyor!

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 14. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

İtalya'da düzenlenen 2026 Kış Olimpiyatları'nın 14. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü 3 madalyayla tamamlayan Norveç, 17 altın, 10 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 37 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda 14. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Norveç 17 10 10 37
2 ABD 10 12 7 29
3 İtalya 9 5 13 27
4 Hollanda 8 7 3 18
5 Almanya 6 8 8 22
6 Fransa 6 8 6 20
7 İsviçre 6 6 5 17
8 İsveç 6 6 4 16
9 Avusturya 5 8 5 18
10 Japonya 5 7 12 24
İlgili Konular: #Norveç #Altın Madalya #2026 Kış Olimpiyat Oyunları

