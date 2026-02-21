Fransız efsaneden dünya devine Victor Osimhen önerisi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.02.2026 09:18:00
Fransız futbol efsanesi Thierry Henry, Galatasaray'n Nijeryalı süper starı Victor Osimhen'i Barcelona'ya önerdi. Henry, Katalan devinin Osimhen gibi oyunculara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 yendiği maçta sarı kırmızılıların 3 golüne direkt etki eden Victor Osimhen adından bahsettirmeye devam ediyor. Nijeryalı süper stara son olarak eski futbolcu Thierry Henry övgüde bulundu.

Sport'a konuşan Thierry Henry, "Barcelona’nın gerçek bir 9 numaraya, üst düzey bir santrfora ihtiyacı var. Victor Osimhen, Erling Haaland ya da Harry Kane gibi müthiş golcülerden bahsediyorum. Potansiyel vadeden oyuncular değil, kendini kanıtlamış bitiriciler" dedi.

Victor Osimhen bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 7 maça çıkarken 6 gol, 2 asistlik katkı sağladı. 27 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de ise 16 maçta 9 gol, 3 asist yaptı.

