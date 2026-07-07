2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları öncesinde... IOC'den dikkat çeken Rusya kararı!

2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları öncesinde Rusya hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Reuters'ın aktardığına göre Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rusya Olimpiyat Komitesi’ne uygulanan yaptırım kararının geçici olarak kaldırdığını açıkladı.

BAYRAK VE MİLLİ MARŞ KONUSU

Rusya'nın 2022 yılının şubat ayında Ukrayna'ya saldırmasının ardından, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin Ukrayna'daki Luhansk, Donetsk, Kherson ve Zaporizhzhia'daki bölgesel olimpiyat konseylerini tanıdığı gerekçesiyle 2023 yılının ekim ayında ROC'nin hakları askıya alınmıştı.

IOC, yönetim kurulunun bu askıya alma kararını kaldırdığını ancak Rusya’nın olimpiyat oyunları sırasında bayrağını ve renklerini sergileyip sergileyemeyeceği ya da milli marşının çalınıp çalınmayacağı konusunda henüz bir karar vermediğini belirtti.

Kirsty Coventry

"SPORCULAR HÜKÜMETLERİN EYLEMLERİNDEN SORUMLU TUTULAMAZ"

IOC Başkanı Kirsty Coventry, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu savaş da dahil olmak üzere hiçbir savaşı onaylamıyoruz. Bu olayların başlangıcından beri olduğu gibi Ukrayna’ya destek vermeye devam edeceğiz. Ancak sporcuların bunun bedelini ödemesi gerektiğini düşünmüyorum” dedi.

“Sporcuları, hükümetlerinin eylemlerinden sorumlu tutmak istemiyoruz" diyen Coventry, “Tüm sporcuların olimpiyat oyunlarında yarışma imkânına sahip olduğunu açıkça belirttik. Bu karar da bunu ifade ediyor. Karar, Rus sporcuların spor müsabakalarına katılmalarına imkân tanıyor. Sporcuların bu imkânı elde etmesinin gerçekten önemli olduğunu düşündük” ifadelerini kullandı.

Coventry, IOC'nin Rusya'yı yakından izlemeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

"RUS SPORCULARA YEŞİL IŞIK YAKILMALI"

Rusya Spor Bakanı Mikhail Degtyarev, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, IOC’nin kararının Rus sporcuların uluslararası spor sahnesine tam olarak geri dönmesinin önünü açması gerektiğini söyledi.

Degtyarev, “Ülkemizin olimpiyat ailesine geri dönüşü, uluslararası federasyonların tüm sporcularımızı yeniden kabul etmeleri için yeşil ışık yakması anlamına geliyor” dedi.

Rus sporcular, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda ve 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları’nda tarafsız sporcu olarak yarışmıştı.

IOC, 2023’te uyguladığı yasakla ilgili açıklamasında, Rusya’nın Ukrayna’nın işgal altındaki bölgelerindeki bölgesel olimpiyat konseylerini tanımasının Olimpiyat Tüzüğü’nü ve Ukrayna Olimpiyat Komitesi’nin toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirtmişti.

Salı günü düzenlenen basın toplantısında IOC'den yapılan açıklamada ise şunlar belirtildi:

“Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC), bu topraklarda herhangi bir faaliyet yürütmediğini ve yürütmeyeceğini teyit etti. IOC Yürütme Kurulu, bu topraklardaki ROC faaliyetleriyle ilgili durumu yakından izlemeye devam edecek ve gerekli görülmesi halinde ilave önlemler alma hakkını saklı tutacaktır.”

RUSYA'DAKİ DOPİNG SKANDALI

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması nedeniyle dışlanmasının yanı sıra, sporcularının yarışmalara geri dönüşü, olimpiyat tarihinin en yıkıcı doping skandallarından birinin gölgesinde gerçekleşti.

2015 yılında Dünya Anti-Doping Ajansı’nın (WADA) hazırlattığı bir raporda Rus atletizm sporunda sistematik doping yapıldığına dair kanıtlar ortaya çıkmasının ardından, 2014 Soçi Kış Olimpiyat Oyunları sırasında devlet destekli bir örtbas operasyonu yürütüldüğüne dair bulguların da ortaya çıkmasıyla birlikte ülke, o günden beri mercek altında bulunuyor.

Rusya, sonraki birçok olimpiyat oyunlarında kendi bayrağı altında yarışmaktan men edildi; birçok sporcu sadece tarafsız sporcu statüsünde kabul edildi. Moskova’nın laboratuvar verilerini manipüle ettiği ortaya çıktıktan sonra WADA, 2019’da dört yıllık bir men cezası uyguladı; bu ceza daha sonra Spor Tahkim Mahkemesi tarafından iki yıla indirildi. Rus yetkililer, devlet destekli bir doping programının varlığını defalarca reddetti.

IOC Başkanı Coventry, doping konusunda, “2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’na katılacak Rus sporcular üzerinde yeterli testlerin yapılmasını talep ediyoruz” dedi.