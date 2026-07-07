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Doğan Alemdar, Beşiktaş için İstanbul'da

Doğan Alemdar, Beşiktaş için İstanbul'da

7.07.2026 19:28:00
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Cumhuriyet Spor
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Doğan Alemdar, Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı milli kaleci Doğan Alemdar transfer işlemlerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.

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Beşiktaş, kaleci transferinde önemli bir adımı daha tamamladı. 

Siyah-beyazlı kulübün kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığı milli kaleci Doğan Alemdar, İstanbul'a geldi.

İSTANBUL'A İNDİ

Doğan Alemdar'yı taşıyan uçak, planlandığı gibi saat 19.00 sularında İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yaptı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Siyah-beyazlılar, sağlık kontrollerinin ardından transferin son prosedürlerini tamamlayacak. Herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde genç file bekçisiyle resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR İLE PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANMIŞTI

Beşiktaş, Doğan Alemdar transferi için daha önce Başakşehir ile yürüttüğü görüşmelerde prensip anlaşmasına varmıştı. Yerli kaleci rotasyonunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, transferi kısa süre içinde sonuçlandırma aşamasına getirdi.

BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI

23 yaşındaki milli kalecinin Başakşehir ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor. İstanbul ekibinde 3 resmi maçta forma giyen Doğan Alemdar, kalesinde 6 gol gördü.

Doğan Alemdar, 2025 yılında Fransız ekibi Rennes'ten 1.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'e transfer olmuştu.

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