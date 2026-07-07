Beşiktaş transferi duyurmuştu: Alexander Nübel, İstanbul'a geldi

Kaleci rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alexander Nübel transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı kulüp, Alman kalecinin sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a geleceğini resmen açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Alexander Nübel, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir.

Alexander Nübel'i taşıyan uçak bu akşam 19.45'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır."

Böylece siyah-beyazlılar, hem oyuncu hem de kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını resmen duyurmuş oldu.

İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Alexander Nübel'i taşıyan uçak bu akşam saat 19.30 sularında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Sky DE'de yer alan habere göre Beşiktaş, Alexander Nübel transferini 6,5 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus karşılığında tamamladı. Siyah-beyazlıların daha önce Bayern Münih'e yaptığı 8 milyon Euro'luk teklifin kabul edilmediği, tarafların yapılan görüşmelerin ardından anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş'ın 29 yaşındaki Alman kaleciyle 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Geçen sezonu kiralık olarak Stuttgart'ta geçiren Alexander Nübel, 46 resmi maçta görev yaptı. Tecrübeli file bekçisi bu karşılaşmalarda kalesinde 69 gol görürken, maç başına 1,4 gol yeme ortalaması yakaladı.