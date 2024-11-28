22 milyon kullanıcısı vardı: Avrupa'da tarihi yasadışı yayın operasyonu!

Yayınlanma: 28.11.2024 - 17:56

Güncelleme: 28.11.2024 - 17:56

İtalyan kolluk kuvvetleri Europol, Eurojust ve diğer uluslararası yetkililerle birlikte çalışarak, dijital korsanlıkla mücadelede tarihi bir operasyona imza attı. Büyük bir iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyon sayesinde yasadışı IPTV hizmetleri sunan ve dünya genelinde 22 milyon kullanıcıya ulaşan devasa bir korsanlık ağı tamamen çökertildi.

EN BÜYÜK OPERASYON

İtalyan Devlet Polisi, bugüne kadar görsel-işitsel korsanlığa karşı yürütülen en büyük operasyon olarak nitelendirilen "Operation Taken Down" kapsamında 102 şüpheliyi hedef aldı. 270'ten fazla İtalyan polis memuru ve uluslararası meslektaşları İtalya'nın çeşitli bölgelerinde, İngiltere, Hollanda, Romanya, Hırvatistan ve Çin'de baskınlar gerçekleştirdi.

AYLIK 250 MİLYON EURO

Operasyonda, 2500'den fazla yasadışı kanal tespit edilirken, korsan akışlar için kullanılan ana sunucuların Romanya ve Hong Kong'da olduğu belirlendi. İngiltere ve Hollanda'da üst düzey üç yöneticinin yakalanmasının yanı sıra, Hırvatistan'da 11 kişi gözaltına alındı. Görevliler İtalya genelinde yayın kanallarını yönetmek için 80 kontrol paneli keşfetti. Aylık 250 milyon Euro kazanan IPTV ağı operasyonunda 100 alan adı kaldırılırken 270 IPTV ekipmanı ele geçirildi. Ayrıca 560'ın üzerinde bayi kapatıldı.

İtalyan kolluk kuvvetleri Europol, Eurojust ve diğer uluslararası yetkililerle birlikte çalışarak, dijital korsanlıkla mücadelede tarihi bir operasyona imza attı. Büyük bir iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyon sayesinde yasadışı IPTV hizmetleri sunan ve dünya genelinde 22 milyon kullanıcıya ulaşan devasa bir korsanlık ağı tamamen çökertildi.

BİRÇOK ÜLKEDE BASKIN

İtalyan Devlet Polisi, bugüne kadar görsel-işitsel korsanlığa karşı yürütülen en büyük operasyon olarak nitelendirilen "Operation Taken Down" kapsamında 102 şüpheliyi hedef aldı. 270'ten fazla İtalyan polis memuru ve uluslararası meslektaşları İtalya'nın çeşitli bölgelerinde, İngiltere, Hollanda, Romanya, Hırvatistan ve Çin'de baskınlar gerçekleştirdi.

Yetkililer, operasyon sırasında korsanlık ağının yöneticilerine ait 1.6 milyon Euro değerinde kripto para ve 40.000 Euro nakit paraya el koydu. Ancak bu miktar, korsanlık faaliyetlerinden elde edilen yıllık 3 milyar Euro gelirle karşılaştırıldığında adeta devede kulak kaldı. Yasadışı hizmetten kaynaklanan yıllık maddi zararın ise 10 milyar Euro olduğu tahmin ediliyor.

Korsanlık ağı, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Sky, Dazn, Mediaset gibi büyük platformların içeriklerini yasadışı yollarla kullanıcılara sunuyordu. Canlı ve isteğe bağlı içerikler, geniş bir organizasyon ağıyla yeniden satılıyordu.

NASIL ÇALIŞIYORDU?

Yasadışı organizasyon, "mafya benzeri" bir yapı ile dikkat çekiyor. Her bir üye, ağda belirli bir rol üstleniyordu. Sahte kimlikler ve belgelerle mobil hesaplar açarak kredi kartı alıyor, sunucu kiralıyor ve TV abonelikleri için kayıt işlemlerini tamamlıyorlardı. Ayrıca şifreli mesajlaşma uygulamaları kullanarak iletişimlerini gizlemeyi başarmışlardı.

İki yıllık bir soruşturma sonucunda gerçekleştirilen operasyon, dijital korsanlıkla mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Europol ve İtalyan polisinin liderliğinde, korsanlık ağının karmaşık yapısı deşifre edildi ve dünya çapında milyonlarca kullanıcının eriştiği yasadışı IPTV hizmeti devre dışı bırakıldı.