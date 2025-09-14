3 aday belirledi... Domenico Tedesco'dan '8 numara' kararı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.09.2025 16:22:00
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun tüm teknik direktörlerin 10 numara pozisyonunda kullandığı Szymanski'yi 8 numara rotasyonunda kullanmayı planladığı iddia edildi. İtalyan teknik adamın, 8 numara pozisyonunda düşündüğü isimler arasında İrfan Can Kahveci ve Bartuğ Elmaz'ın da olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco dönemi resmen başladı. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü, Kadıköy'de taraftarlar ilk kez Trabzonspor maçıyla buluşacak.

İmza töreni sırasında 4'lü sistemi tercih edeceğini açıklayan Tedesco'nun Sebastian Szymanski ile ilgili de dikkat çeken bir karar verdiği belirtildi.

10 Numara YouTube kanalında aktarılan habere göre, Domenice Tedesco, Szymanski'yi 8 numara rotasyonunda kullanmayı planlıyor.

Tedesco'nun 8 numara pozisyonunda düşündüğü isimler arasında İrfan Can Kahveci, Szymanski ve Bartuğ Elmaz olduğu ifade edildi.

