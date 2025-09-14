3 aday belirledi... Domenico Tedesco'dan '8 numara' kararı!

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco dönemi resmen başladı. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü, Kadıköy'de taraftarlar ilk kez Trabzonspor maçıyla buluşacak.

İmza töreni sırasında 4'lü sistemi tercih edeceğini açıklayan Tedesco'nun Sebastian Szymanski ile ilgili de dikkat çeken bir karar verdiği belirtildi.

10 Numara YouTube kanalında aktarılan habere göre, Domenice Tedesco, Szymanski'yi 8 numara rotasyonunda kullanmayı planlıyor.

Tedesco'nun 8 numara pozisyonunda düşündüğü isimler arasında İrfan Can Kahveci, Szymanski ve Bartuğ Elmaz olduğu ifade edildi.