Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin 5 haftası, dev bir maça sahne olacak ve Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak maçlar öncesinde karşılaşmalarda görev alacak VAR hakemlerini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Trabzonspor maçında VAR hakemi olarak Davut Dakul Çelik AVAR'da ise Serkan Çimen görev yapacak.

Kayserispor-Göztepe maçında Kadir Sağlam, Gaziantep FK-Kocaelispor karşılaşmasında ise VAR'da Sarper Barış Saka yer alacak.