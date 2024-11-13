3 hafta önce zirvenin sadece 2 puan gerisinde olan Beşiktaş lige havlu atmak üzere
Bazı maçlarda yaşanan hakem hataları sonrası başkan Hasan Arat ve yönetim, yeterli tepkiyi koymamakla eleştirildi. Paulista, Al Musrati, Immobile, Rashica, Masuaku başta olmak üzere üst üste gelen sakatlıklar, antrenman tekniklerini ve sezon başı yapılan yüklemeleri sorgulanır hale getirdi.
Beşiktaş, lider Galatasaray’ın 10 puan gerisinde kalmanın şokunu yaşıyor. Sezona teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde iyi bir başlangıç yapan, 5-0’lık Galatasaray galibiyetiyle Süper Kupa’yı kazanan, Avrupa’da yoluna emin adımlarla ilerleyen Siyah-Beyazlıların son 3 maçtaki çöküşü, camiada kırılma yarattı. Taraftarlar, yine bir kasım ayında şampiyonluk yarışının gerisinde kalınması nedeniyle Hasan Arat başkanlığındaki yönetimi ve teknik direktör Bronckhorst’u eleştiriyor. 3 hafta öncesine kadar zirveyle arasında sadece 2 puan fark bulunan Kartal, üst üste alınan Galatasaray ile Kasımpaşa mağlubiyetleri ve Başakşehir beraberliğiyle ligde adeta havlu atma noktasına geldi. Peki Beşiktaş’ın yaşadığı düşünün arkasında hangi faktörler rol oynadı? İşte detaylar:
‘5-0’IN UNUTTURDUKLARI
- Galatasaray karşısındaki 5-0’lık zafer, ilerleyen dönemde sıkıntı yaratacak bazı eksiklerin görünmesini engelledi.
- Immobile, Rafa Silva, Paulista gibi kaliteli oyuncular transfer edilmesine rağmen ihtiyaç duyulan kanat ve yedek forvet bölgelerine kimse alınmadı.
- Yoğun maç trafiğinde yıldız isimlerin form grafiği düşmeye başladı. Kadro derinliği olmadığı için Bronckhorst, bazı isimleri esas mevkisi olmayan bölgelerde oynattı.
- Hücumda her şey Rafa Silva ve Immobile’nin ayağına kaldı. İki oyuncunun alternatifi yaratılamadı.
OYUN GERİYE GİTTİ
- Semih Kılıçsoy, üst üste 7 maç yedek kaldı. Bronckhorst ile Semih arasında sorun olduğu iddia edildi. Semih, Immobile sakatlanana kadar asıl yeri olan forvet yerine kanatta şans buldu.
- Joao Mario, beklentilerin çok altında kaldı ama ısrarla 11’de oynatıldı.
- Sezona etkili bir oyunla başlayan Beşiktaş’ın taktiği çözüldü. Van Bronckhorst, oyun planı üzerine güncelleme veya değişim yapamadı.
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