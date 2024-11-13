3 hafta önce zirvenin sadece 2 puan gerisinde olan Beşiktaş lige havlu atmak üzere

Yayınlanma: 13.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.11.2024 - 07:49

Beşiktaş, lider Galatasaray’ın 10 puan gerisinde kalmanın şokunu yaşıyor. Sezona teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde iyi bir başlangıç yapan, 5-0’lık Galatasaray galibiyetiyle Süper Kupa’yı kazanan, Avrupa’da yoluna emin adımlarla ilerleyen Siyah-Beyazlıların son 3 maçtaki çöküşü, camiada kırılma yarattı. Taraftarlar, yine bir kasım ayında şampiyonluk yarışının gerisinde kalınması nedeniyle Hasan Arat başkanlığındaki yönetimi ve teknik direktör Bronckhorst’u eleştiriyor. 3 hafta öncesine kadar zirveyle arasında sadece 2 puan fark bulunan Kartal, üst üste alınan Galatasaray ile Kasımpaşa mağlubiyetleri ve Başakşehir beraberliğiyle ligde adeta havlu atma noktasına geldi. Peki Beşiktaş’ın yaşadığı düşünün arkasında hangi faktörler rol oynadı? İşte detaylar:

‘5-0’IN UNUTTURDUKLARI

Galatasaray karşısındaki 5-0’lık zafer, ilerleyen dönemde sıkıntı yaratacak bazı eksiklerin görünmesini engelledi.

Immobile, Rafa Silva, Paulista gibi kaliteli oyuncular transfer edilmesine rağmen ihtiyaç duyulan kanat ve yedek forvet bölgelerine kimse alınmadı.

Yoğun maç trafiğinde yıldız isimlerin form grafiği düşmeye başladı. Kadro derinliği olmadığı için Bronckhorst, bazı isimleri esas mevkisi olmayan bölgelerde oynattı.

Hücumda her şey Rafa Silva ve Immobile’nin ayağına kaldı. İki oyuncunun alternatifi yaratılamadı.

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