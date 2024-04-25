3 isimle yollar ayrıldı: Halkbank'tan Slobodan Kovac kararı!

Voleybol Erkekler Efeler Ligi ekibi Halkbank, Sırp başantrenör Slobodan Kovac ile yolların ayrıldığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 13:50
3 isimle yollar ayrıldı: Halkbank'tan Slobodan Kovac kararı!
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi şampiyonu Halkbank, Sırp başantrenör Slobodan Kovac ile devam etmeme kararı aldı.

SLOBODAN KOVAC İLE YOLLAR AYRILDI

Başkent kulübü, şampiyon tamamlanan 2023-2024 sezonunda takımın başantrenörlüğünü yapan Kovac'ın sözleşmesinin uzatılmadığını duyurdu.

Kovac'ın yanı sıra kaptan Nimir Abdelaziz ile Fransız Earvin Ngapeth'nin sözleşmelerinin de yenilenmediğini açıklayan Halkbank Spor Kulübü, üç isme başarı diledi.


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