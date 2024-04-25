3 isimle yollar ayrıldı: Halkbank'tan Slobodan Kovac kararı!
Voleybol Erkekler Efeler Ligi ekibi Halkbank, Sırp başantrenör Slobodan Kovac ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi şampiyonu Halkbank, Sırp başantrenör Slobodan Kovac ile devam etmeme kararı aldı.
SLOBODAN KOVAC İLE YOLLAR AYRILDI
Başkent kulübü, şampiyon tamamlanan 2023-2024 sezonunda takımın başantrenörlüğünü yapan Kovac'ın sözleşmesinin uzatılmadığını duyurdu.
Kovac'ın yanı sıra kaptan Nimir Abdelaziz ile Fransız Earvin Ngapeth'nin sözleşmelerinin de yenilenmediğini açıklayan Halkbank Spor Kulübü, üç isme başarı diledi.
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