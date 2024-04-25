3 isimle yollar ayrıldı: Halkbank'tan Slobodan Kovac kararı!

Yayınlanma: 25.04.2024 - 13:50

Güncelleme: 25.04.2024 - 13:50

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi şampiyonu Halkbank, Sırp başantrenör Slobodan Kovac ile devam etmeme kararı aldı.

SLOBODAN KOVAC İLE YOLLAR AYRILDI



Başkent kulübü, şampiyon tamamlanan 2023-2024 sezonunda takımın başantrenörlüğünü yapan Kovac'ın sözleşmesinin uzatılmadığını duyurdu.

Kovac'ın yanı sıra kaptan Nimir Abdelaziz ile Fransız Earvin Ngapeth'nin sözleşmelerinin de yenilenmediğini açıklayan Halkbank Spor Kulübü, üç isme başarı diledi.