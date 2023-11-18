3 kulüp peşinde: Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini belirledi

Fenerbahçe'nin Avrupa devlerinin radarında olan Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini belirlediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2023 - 17:17
3 kulüp peşinde: Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini belirledi
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Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. 

Sarı-Lacivertlilerin, birçok takımın takip ettiği Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini belirlediği iddia edildi. 

TRT Spor'un haberine göre Arsenal, Napoli ve Milan, Ferdi Kadıoğlu için devrede.

Öte yandan haber detayında Fenerbahçe'nin milli futbolcu için 30 milyon Euro talep ettiği kaydedildi.

REKOR BEDEL

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu söz konusu rakama satması halinde 24 yaşındaki futbolcu, kulüp tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek.

Fenerbahçe'de bu alandaki rekor 21 milyon Euro ile Vedat Muriqi ve Elvir Baljic'e ait.

Sarı-Lacivertliler yeni sezon öncesi Arda Güler'i 20 + 10 milyon Euro bonus karşılığında Real Madrid'e satmıştı.


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