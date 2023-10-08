Ferdi Kadıoğlu: 'Daha fazla atmalıydık'
Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, 2-0 kazanılan Kasımpaşa maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 mağlup etmesinin ardından Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.
Daha fazla gol atmalıydık diyen Ferdi Kadıoğlu, "Önemli olan tabii ki 3 puandı ama bence bugün daha fazla gol atmalıydık, 2 gol yeterli değildi. İlk yarı ben de bir gol atabilirdim ama olmadı. Şimdi dinlenme süreci, milli takımda önemli maçlarımız var" dedi ve şu cümlelerle açıklamalarını sonlandırdı:
"Livakovic ile Hırvatistan maçı hakkında konuştuk. Onların da bizim de puanlara ihtiyacımız var. Göreceğiz."
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