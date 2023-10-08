Ferdi Kadıoğlu: 'Daha fazla atmalıydık'

Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, 2-0 kazanılan Kasımpaşa maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2023 - 22:37
Ferdi Kadıoğlu: 'Daha fazla atmalıydık'
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Fenerbahçe'nin, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 mağlup etmesinin ardından Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

Daha fazla gol atmalıydık diyen Ferdi Kadıoğlu, "Önemli olan tabii ki 3 puandı ama bence bugün daha fazla gol atmalıydık, 2 gol yeterli değildi. İlk yarı ben de bir gol atabilirdim ama olmadı. Şimdi dinlenme süreci, milli takımda önemli maçlarımız var" dedi ve şu cümlelerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Livakovic ile Hırvatistan maçı hakkında konuştuk. Onların da bizim de puanlara ihtiyacımız var. Göreceğiz."


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