3 maç ceza almıştı: TFF Tahkim Kurulu'ndan Ederson kararı

9.05.2026 00:14:00
Cumhuriyet Spor
TFF Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Fenerbahçeli kaleci Ederson'a verilen 3 maç men cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Fenerbahçeli kaleci Ederson'a verilen 3 maç men cezasını onadı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Ederson'a ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle verilen çift sarı kart görmesi sebebiyle yer almaması gereken müsabaka dışındaki 3 maçlık cezanın yanı sıra çeşitli nedenlerden verilen toplam 480 bin lira para cezası da onandı.

Ayrıca kurul, Galatasaray'a farklı sebeplerden verilen toplam 700 bin lira para cezasının onanmasına karar verdi.

Trendyol 1. Lig'de ise Manisa FK'li futbolcu Yasin Güreler'e rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle verilen 2 maç men cezası onandı.

Kurul, Özbeyli Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'e ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri sebebiyle verilen 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 40 bin lira para cezasını onadı.

Amed Sportif Faaliyetler'e çeşitli ihlallerden dolayı verilen toplam 266 bin lira para cezası onanırken kulübe stada usulsüz seyirci alınması nedeniyle verilen 310 bin lira para cezasının 150 bin liraya düşürülmesine hükmedildi. 

Üç isim listede yer almadı: Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de cezalı Ederson ile birlikte sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ve Dorgeles Nene, kamp kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe 2000 Derneği'nden Başkan Yıldırım'a tam destek Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın, sarı-lacivertli kulüpte 6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi planlanan olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olduğunu açıklamasının ardından kendisine yakınlığı ile bilinen Fenerbahçe Spor Kulübü'nde eski başkanlar Tahsin Kaya ve Güven Sazak dönemlerinde yönetici olarak görev yapmış hali hazırda Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz'da derneği ile birlikte Başkan Aziz Yıldırım'a destek vererek adaylığı için imza süreci başlattı.
Zalgiris'i 3-1 ile geçti... Fenerbahçe Beko adını Final Four'a yazdırdı Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off karşılaşmasında konuk olduğu Zalgiris'i uzatmalara giden maçta 94-90 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek adını Final Four'a yazdırdı.