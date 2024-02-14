3 milli sporcu Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale çıktı!

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu ve 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit finale yükseldi.

AA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 22:01
3 milli sporcu Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale çıktı!
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Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda üç milli güreşçi finale yükseldi.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlarda 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 55 kiloda Tuba Demir, 59 kiloda Eda Tekin, 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu ve 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit mindere çıktı.

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Evin Demirhan Yavuz, 50 kilonun çeyrek finalinde Rumen Ana Maria Pirvu'yu 4-2, yarı finalde Bulgar Miglena Georgieva Selishka'yı 4-3 yenerek finale yükseldi.

Evin Demirhan Yavuz, yarın (perşembe) finalde Azerbaycanlı Mariya Stadnik'le karşılaşacak.

Yasemin Adar Yiğit

TUBA DEMİR İLE EDA TEKİN VEDA ETTİs

68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, çeyrek finalde organizasyona bireysel katılan Khanum Velieva'yı 4-1, yarı finalde Çekyalı Adela Hanzlickova'yı 10-9 yenerek finale çıkma başarısı gösterdi.

Buse Tosun Çavuşoğlu, yarın finalde Ukraynalı Tetiana Sova Rizhko'yla mücadele edecek.

Yasemin Adar Yiğit, 76 kilonun elemelerinde Bulgar Vanesa Stoyanova Georgieva'yı teknik üstünlükle, çeyrek finalde Pauline Denise Lecarpentier'i 7-3, yarı finalde de Macar Bernadett Nagy'yi tuşla yenerek finale yükseldi.

Yasemin Adar Yiğit, yarın finalde Ukraynalı Anastasiia Shustova'yla altın madalya mücadelesi verecek.

Öte yandan 55 kiloda Tuba Demir ile 59 kiloda Eda Tekin, organizasyona veda etti.


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