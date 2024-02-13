EURO 2024'e damga vuracak 10 yıldız adayı: Milli futbolcu da yer buldu!
İngiltere merkezli The Guardian, EURO 2024'e damga vurması beklenen 10 genç oyuncuyu sıraladı ve A Milli Futbol Takımı'ndan da bir yıldıza yer verdi.
The Guardian'a göre EURO 2024'e damga vurması beklenen yıldızlar şu şekilde:
JUDE BELLINGHAM, 20 YAŞ - İNGİLTERE
O zamanlar alay konusu olmuşlardı ama Birmingham'ın Bellingham'ın formasını emekli etme kararı geriye dönüp bakıldığında son derece mantıklı görünüyor. Mantıksız gelen şey ise İngiliz orta saha oyuncusunun henüz 20 yaşında olması. Nasıl oluyor da Borussia Dortmund'da üç iyi sezon geçirdikten sonra Real Madrid'de bir anda kahraman haline gelebiliyor? Bellingham'ın İspanya'da gösterdiği kazanma zihniyeti ve liderlik özellikleri onu bir süperstar yapıyor ve bu yazının yazıldığı sırada tüm müsabakalarda 20 gol attı. Bu yaz onun etkisi Harry Kane'inkinden bile daha büyük olacak mı?
FLORIAN WIRTZ, 20 YAŞ - ALMANYA
20 yaşındaki oyuncu futbolu gerçekten de çok basit gösteriyor. Oyunu herkesten daha iyi okuyor ve zor pasları atabilecek teknik özelliklere sahip ve bunu zahmetsizce yapıyor. Wirtz Bundesliga'nın en parlak yıldızı ve Xabi Alonso'dan öğrendikleri onun gelişmesine yardımcı oluyor. Bu yazının yazıldığı sırada Avrupa'nın en üst düzey liglerinde en çok asist yapan oyuncu: Tüm müsabakalarda 15 asist yaptı. Şimdi milli takımı onun etrafında inşa etmek Julian Nagelsmann'a kalmış durumda. Almanya 2022 Dünya Kupası'nda grup aşamasında elendi ancak Wirtz diz sakatlığı nedeniyle turnuvayı kaçırdı. Wirtz ilk 11'deyken Almanya'nın rakibini tutmayın.
XAVI SIMONS, 20 YAŞ - HOLLANDA
La Masia'da büyüdü ve adı Xavi ama bu oyuncu Amsterdam'da doğdu. Simons, Johan Cruyff'un izlemeyi çok isteyeceği Hollanda - Katalan stilini temsil eden mükemmel bir oyuncu. Total Futbolu soluyor ve pozisyonunu tanımlamak neredeyse imkansız. Oyun kurucu mu, kanat oyuncusu mu, ikinci forvet mi, merkez orta saha oyuncusu mu? Kimse bilmiyor, çünkü Simons sahanın her yerinde koşuyor ve her şeyi gerçekleştiriyor. Paris Saint-Germain'den kiralık olarak RB Leipzig'de oynaması belki çok romantik değil ama yine de futbolseverlerin kolayca aşık olabileceği bir yıldız - ünlü turuncu formayı giydiğinde daha da fazla. Simons bu yaz ülkesi için çok önemli olabilir.
ANTONIO SILVA, 20 YAŞ - PORTEKİZ
Silva, 2022 yazında Benfica'nın as kadrosuna terfi ettiğinde "Ruben Dias benim rol modelim" demişti. Birkaç ay sonra Estadio da Luz'daki yerini hızla sağlamlaştıran stoper, Manchester City'nin yıldızına milli takımda katılmaktan büyük mutluluk duydu. O 2022 Dünya Kupası sırasında yedekti ama onun zamanı çoktan geldi ve ikili EURO 2024'te taş gibi bir ortaklık kurmaya hazırlanıyor. Benzer niteliklere sahipler ama liderlik, baskı altında sakinlik, taktiksel farkındalık ve katıksız fiziksel güç gibi özellikleriyle bu pek de sorun değil. Silva'nın turnuvadan sonra Benfica'dan ayrılarak büyük bir transfer yapması bekleniyor.
GIORGIO SCALVINI, 20 YAŞ - İTALYA
Giorgio Chiellini, 2021'de Avrupa şampiyonu olan İtalya'nın en büyük kahramanlarından biriydi. O artık emekli oldu ama Giorgio adında yeni bir stoper bu yaz gök mavi formayı giyebilir. Scalvini farklı, daha uzun boylu, daha zarif ve oyun kurmaya dahil olmayı ve ardından hücum hamlelerine katılmayı seviyor. Atalanta'da iki sezondur bu şekilde gelişiyor ve Azzurri teknik direktörü Luciano Spalletti de bu tarz bir savunmacıya hayran. Scalvini'nin Inter'den Alessandro Bastoni ile olan ortaklığını bu yaz izlemek heyecan verici olabilir ve Chiellini onun başarılı olduğunu görmekten mutluluk duyacaktır.
BENJAMIN SESKO, 20 YAŞ - SLOVENYA
Slovenya'nın bu yüzyıldaki en büyük yıldızları kaleciler oldu: Samir Handanovic ve Jan Oblak. Aslında ortalama bir futbolsever, Zlatko Zahovic'ten bu yana ülkeden çıkan bir hücum oyuncusu saymakta zorlanırdı - ve o da şu anda 53 yaşında. Ancak dünya çapında bir forvete dönüşme potansiyeline sahip Sesko ile işler değişmek üzere. Son derece güçlü ve kuvvetli, ceza sahasında nasıl pozisyon alacağını biliyor ve kale önünde öldürücü bir içgüdüye sahip. Kısacası Sesko, Erling Haaland'ın Doğu Avrupa'daki karşılığı. Norveç EURO 2024'e katılamadı ama Sloven oyuncu elemelerde beş gol attıktan sonra orada olacak ve Sesko'nun RB Leipzig'deki formu Almanya'da kendini evinde gibi hissettiğini gösteriyor.
WARREN ZAIRE-EMERY, 17 YAŞ - FRANSA
Fransa'nın kadrosu çok derin ve Didier Deschamps'ın Mart ayında 18 yaşına girecek olan Paris Saint-Germain'in sansasyonel oyuncusunu oynatıp oynatmayacağını zaman gösterecek. Ancak Zaire-Emery, Luis Enrique için Ligue 1'de ve Şampiyonlar Ligi'nde otomatik bir başlangıç oyuncusu ve şimdiden çok değerli bir deneyim kazandı. Sadece teknik ve fiziksel olarak değil, özellikle taktiksel olarak da oldukça komple bir orta saha oyuncusu olduğunu söylemek mümkün. Çalım atarken güçlü, topa sahip olurken derli toplu ve çok etkili bir pasör, işleri basit tutmayı seviyor ve gol için keskin bir göze sahip. Cebelitarık'a karşı da olsa ilk uluslararası maçında gol atması iyi bir işaretti ve genç oyuncu Fransa için yıldız olabilir ancak rekabet çok çetin.
ARTHUR VERMEEREN, 19 YAŞ - BELÇİKA
Belçika'da Andres Iniesta ve Andrea Pirlo ile kıyaslanan Vermeeren çok özel bir oyuncu. Orta sahada alan ve zaman bulma becerisi olağanüstü ve pas yetenekleri onu Kevin De Bruyne'ün uzun vadedeki muhtemel varisi yapıyor. 2022-23 sezonunun ortasında sahneye çıkan genç oyuncu, Antwerp'in 1957'den bu yana kazandığı ilk şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı futbol ve Barcelona'ya attığı golün ardından Ocak ayında Atletico Madrid'e transfer oldu. Diego Simeone yönetiminde EURO 2024'te ilk 11'de yer alabilecek kadar süre alıp alamayacağını zaman gösterecek ancak Vermeeren kesinlikle yeni Belçika jenerasyonunun en heyecan verici oyuncusu ve rekabet oldukça güçlü.
LAMINE YAMAL, 16 YAŞ - İSPANYA
Barcelona ve İspanya tarihinin en genç oyuncusu ve golcüsü EURO 2024 finalinden bir gün önce 17. yaş gününü kutlayacak. Kendisine uygun bir hediye olarak milli takımın bu şova ulaşmasına yardımcı olabilir mi? Böyle bir senaryo birkaç ay önce kulağa gerçeküstü geliyordu ama Yamal kulüp düzeyinde bir lidere dönüştüğü için belki de artık değil. Sağ kanattaki karar verme mekanizması ve liderlik özellikleri onun yaşındaki bir oyuncu için çarpıcı ve enerjisi ve kendine olan inancı turnuva sırasında sakatlanan Gavi'nin bıraktığı boşluğu doldurmasını sağlayabilir.
KENAN YILDIZ, 18 YAŞ - TÜRKİYE
Kenan, sakatlığı nedeniyle 2022 Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası'nı kaçırarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadı ancak şimdiden Türkiye'nin EURO 2024 turnuvası için en büyük umutlarından biri haline geldi. Bayern Münih'ten Juventus akademisi için ayrılma kararının akıllıca bir hamle olduğunu kanıtladı çünkü çok yönlü hücum oyuncusu Aralık ayında Serie A'da aniden sahneye çıktı ve ligin en heyecan verici hücum oyuncularından biri haline geldi. Bavyera'da doğup büyüyen Kenan, ailesinin anavatanını temsil etmeyi seçti ve ilk üst düzey golünü Kasım ayında Berlin'de Almanya karşısında alınan 3-2'lik galibiyette attı. Bu bir hazırlık maçıydı ama yaz geldiğinde doğduğu ülkede rekabetçi bir ortamda parlamaya hazır olmalı.
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