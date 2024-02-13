EURO 2024'e damga vuracak 10 yıldız adayı: Milli futbolcu da yer buldu!

WARREN ZAIRE-EMERY, 17 YAŞ - FRANSA

Fransa'nın kadrosu çok derin ve Didier Deschamps'ın Mart ayında 18 yaşına girecek olan Paris Saint-Germain'in sansasyonel oyuncusunu oynatıp oynatmayacağını zaman gösterecek. Ancak Zaire-Emery, Luis Enrique için Ligue 1'de ve Şampiyonlar Ligi'nde otomatik bir başlangıç oyuncusu ve şimdiden çok değerli bir deneyim kazandı. Sadece teknik ve fiziksel olarak değil, özellikle taktiksel olarak da oldukça komple bir orta saha oyuncusu olduğunu söylemek mümkün. Çalım atarken güçlü, topa sahip olurken derli toplu ve çok etkili bir pasör, işleri basit tutmayı seviyor ve gol için keskin bir göze sahip. Cebelitarık'a karşı da olsa ilk uluslararası maçında gol atması iyi bir işaretti ve genç oyuncu Fransa için yıldız olabilir ancak rekabet çok çetin.