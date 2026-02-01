3 puan hasreti son buldu: Liverpool, ligde beş hafta sonra kazandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.02.2026 09:17:00
Cumhuriyet Spor
Liverpool, sahasında ağırladığı Newcastle United'ı 4-1 mağlup etti ve ligde 5 hafta sonra kazandı.

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Liverpool, Anfield'da oynanan maçı 4-1'lik skorla kazandı.

Newcastle United, karşılaşmanın 36. dakikasında Anthony Gordon ile 1-0 öne geçti.

Liverpool, Hugo Ekitike'nin 41 ve 43. dakikalarda attığı gollerle ilk devreyi 2-1 önde tamamladı.

Ev sahibi Liverpool, 67. dakikada Florian Wirtz ile bir gol daha bularak maçı 3-1'e getirdi. Liverpool, Ibrahima Konate'nin 90+3. dakikada golüyle maçı 4-1 kazandı.

Liverpool, bu galibiyetle birlikte ligde 5 hafta sonra kazandı. Newcastle United'ın ligde galibiyet hasreti 3 maça yükseldi.

Bu sonucun ardından Liverpool, 39 puana yükseldi. Newcastle United, 33 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Liverpool, sahasında Manchester City'yi ağırlayacak. Newcastle United, evinde Brentford ile karşı karşıya gelecek.

