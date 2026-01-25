Liverpool'dan Xabi Alonso hamlesi!

Premier Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Liverpool, bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. Lider Arsenal'ın 14 puan gerisinde bulunan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk 8 için iddiasını sürdürüyor.

Ligde arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından Arne Slot'un geleceği tartışılırken İspanyol basınından yeni bir iddia gündeme geldi.

AS'ta yer alan habere göre Liverpool, Real Madrid'deki görevinden ayrılan Xabi Alonso'nun temsilcileriyle iletişime geçti. Haberde, İspanyol teknik direktörün Merseyside ekibine geri dönmeye olumlu yaklaştığı belirtildi.

Futbolculuk döneminde Liverpool'un formasını giyen Xabi Alonso, sonrasında Real Madrid'e transfer olmuştu.

Arne Slot yönetimindeki Liverpool bu sezon Premier Lig'de 23 maç sonunda 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti. Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 maçta ise 5 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.