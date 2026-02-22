3 puanı golcüleriyle aldı... Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında 2 golle kazandı! Gaziantep FK 1-2 Trabzonspor

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'ye konuk oldu.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Trabzonsopr, 2-1'lik skorla kazandı.

5 DAKİKADA 3 GOL ÇIKTI

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri, 24. dakikada Felipe Augusto ile 27. dakikada Paul Onuachu kaydetti.

Gaziantep FK'nin tek golünü ise 22. dakikada Mohamed Bayo attı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 48'e yükseltti. Gaziantep FK, 28 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki maçında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Gaziantep FK, Samsunspor deplasmanına gidecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Gaziantep FK 1-2 Trabzonspor

90' KAÇTI! Trabzonspor'da Onuachu'nun ceza sahası sağ tarafından içeriye girdi. Ceza sahasına girer girmez topu Muçi'ye aktardı. Ernest Muçi kaleci ile birebir pozisyonda golü yapamadı.

87' Ernest Muçi, ceza sahası sol tarafta savunmayı çalımlayıp kaleci ile karşı karşıya kaldı. Müsait durumda topu uzak direğin yanından dışarı attı.

83' Trabzonspor'da Folcarelli sedye ile kenara alındı. Okay Yokuşlu oyunda.

81' KAÇTI! Gaziantep FK'da Bayo'nun sert şutunu Onana aynı güzellikte çıkarttı.

78' Trabzonspor'da Oulai yerini Bouchari'ye bıraktı.

78' Gaziantep FK'de Melih Kabasakal, Ogün Özçiçek yerine oyuna girdi.

72' Gaziantep FK'de Deniz Draguş ve Melih Kabasakal, Maxim ve Gassama yerine oyunda.

69' Ozan Tufan'ın Agusto'ya doğru havadan gönderdiği ara pasta, Gaziantep kalecisi tehlikeyi uzaklaştırdı.

66' Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç ve Nwaiwu oyundan alındı. Yerlerine ise Ozan Tufan ve Umut Nayir oyuna dahil oldu.

62' KAÇTI! Gaziantep FK sağ kanattan tehlikeli bir atak geliştirdi. Tayyip Talha'nın sürüklediği ve içeri aktardığı topta Bayo'nun vuruşunda Onana topu kornere çeldi.

59' Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Savic, pasın şiddetini ayarlayamadı ve top dışarı çıktı.

56' Kullanılan kornerde top dışarıya açıldı. Perez'in ceza sahası dışından vuruşu üstten auta çıktı.

48' Konuk Trabzonspor'da; sırasıyla Mustafa Eskihellaç, Batagov ve ardından tekrar Mustafa'nın şutunda Gaziantep defansı topun kaleye gitmesine engel oldu.

46' Trabzonspor'da ise Lovik, Wagner Pina yerine oyunda.

46' Gaziantep FK'da Mujakic, Arda Kızıldağ yerine oyuna dahil oldu.

42' Gaziantep FK'de takım kaptanı Alexandru Maxim şiddetli itirazdan dolayı sarı kart gördü.

39' Trabzonspor'da Muçi sağ çaprazdan içeri sokuldu ve Ogün'le yaşadığı ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Konuk ekip penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

36' Trabzonspor'da Muçi sağ kanattan taşıdığı topta pasını yayda bekleyen Onuachu'ya attı. Onuachu sağına çekip sert vurdu. Savunmadan seken top kornere gitti.

33' Art arda gelen gollerle yükselen tempo bu dakikalarda yerini kontrollü bir oyuna bıraktı.

27' GOL | Mustafa sol kanatta sol kanatta içeri girip vuruşunu yaptı. Savunmadan seken topu önünde bulan Onuachu, kale alanı önünden dokunuşunu yaptı ve yerden giden top, sağ alt köşeden ağlarla buluştu.

24' GOL | Folcarelli'den pası alan Muçi ceza yayına doğru hareketlenirken derinlemesine pasını bıraktı. Savunma arkasına sarkan Augusto köşeye düzgün vurdu ve eşitliği yakaladı.

22' GOL | Savunma arkasına sarkan Gassama, Lungoyi'nin pasında ceza sahasının solunda topla buluştu ve hızlıca kale önüne çevirdi. O noktada bulunan Bayo tek vuruşla takımını öne geçirdi.

21' Trabzonspor'da Christ Inao Oulai orta alanda rakibine yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

18' Trabzonspor'un sol kanattan gelişen atağında Muçi'nin ortasına penaltı noktası üserinde Onuachu kafayı vurdu. Kaleci Zafer topu kontrol etti.

14' Gaziantep FK'de sağ kanattan açılan ortaya koşarak gelen Maxim diziyle vurdu. Hızlı giden topu Onana iki hamlede kontrol etti.

9' Gaziantep FK'de Lungoyi, Pina ile yaşadığı ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve penaltı bekledi. Maçın hakemi devam dedi.

6' Savunma arkasına sarkan Gassama, karşı karşıya pozisyonda Onana'yı geçemedi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.