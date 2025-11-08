3 yıl önceki itirafı ortaya çıktı: Fenerbahçe, Plzen maçının hakemi için UEFA'ya gidiyor!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.11.2025 14:35:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında, VAR'ın uyarısına rağmen sarı lacivertli takımın penaltısını vermeyen hakem Allard Lindhout'ın UEFA'ya şikayet edileceği iddia edildi.

Fenerbabçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk olduğu Viktoria Plzen ile golsüz berabere kalırken, müsabakanın hakemi Allard Lindhout son dakikada verdiği peneltı kararı tartışılmaya devam ediyor.

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında, Çek takımının Liberyalı stoperi Sampson Dweh'in müdahalesiyle Plzen ceza sahasında yerde kalan Jhon Duran penaltı bekledi ancak hakem Lindhout oyunu devam ettirdi. VAR hakemi Dennis Higler'in uyarısıyla pozisyonu izleyen Hollandalı orta hakem, yine kararında ısrarcı oldu ve penaltıyı vermedi.

Sarı lacivertlilerin büyük tepki gösterdiği bu karar sonrası Fenerbahçe yönetiminin, Allard Lindhout ile ilgili olarak UEFA'ya başvurma kararı aldığı ileri sürüldü.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; yönetim detaylı bir sunum hazırlayacak ve hakem Lindhout'u UEFA'ya şikayet edecek.

Bu arada Lindhout'un 3 yıl önce Hollanda Eredivisie'de oynanan Utrecht-Vitesse maçında da benzer bir pozisyonda VAR'a giderek aynı şekilde karar verdiği ve sonrasında röportajında hatasını itiraf ettiği ortaya çıktı.

