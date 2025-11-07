Fenerbahçe ile Viktoria Plzen arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında, son dakikalarda yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonu büyük yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından Allard Lindhout, sosyal medyada araştırılmaya başlandı. Peki, Allard Lindhout kimdir? Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçının hakemi Allard Lindhout kaç yaşında, nereli?

ALLARD LINDHOUT KİMDİR?

Allard Lindhout, 11 Eylül 1987 yılında Hollanda'da dünyaya geldi. Hollandalı hakem birçok önemli maçta görev almıştır.

HANGİ POZİSYONA TEPKİ GELDİ?

Fenerbahçe ile Viktoria Plzen arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında, son dakikalarda yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonu büyük yankı uyandırdı. Hollandalı hakem Allard Lindhout, VAR uyarısına rağmen pozisyonu penaltı olarak değerlendirmedi.