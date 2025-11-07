Alman efsaneden Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçının hakemine tepki! 'Düdüğü elinden alınmalı'

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında dün gece oynanan Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçının son dakikasında hakem Allard Lindhout tarafından verilen penaltı kararı tartışma konusu olmaya devam ediyor.

90+4'te Fenerbahçe'nin forveti Jhon Duran, Plzen ceza sahasında rakip savunma oyuncusu Sampson Dweh tarafından düşürüldü. Hakem Lindhout önce devam kararı verdi ancak daha sonra VAR tarafından monitörden durumu incelemesi istendi. Lindhout, görüntüyü izlemesine rağmen penaltı vermeyi reddetti.

Lothar Matthaus

Fenerbahçelilerin büyük tepkisine neden olan bu pozisyona, Alman futbolunun efsane ismi Lothar Matthaus da oldukça şaşırdı. RTL televizyonunda yorumculuk yapan Matthaus, pozisyonu izledikten sonra hakemin verdiği karara kahkahalarla güldü ve "Maç sırasında pozisyonu göremezse tamam, düdük çalmayabilir. Ama izledikten sonra yine düdük çalmazsa, o hakemin düdüğü gerçekten elinden alınmalı. Bu açık bir penaltı" ifadelerini kullandı.

Alman futbol adamı, hakem Allard Lindhout'a uzun süre maç verilmemesi gerektiğini de dile getirdi.