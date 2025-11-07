Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alman efsaneden Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçının hakemine tepki! 'Düdüğü elinden alınmalı'

Alman efsaneden Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçının hakemine tepki! 'Düdüğü elinden alınmalı'

7.11.2025 15:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Alman efsaneden Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçının hakemine tepki! 'Düdüğü elinden alınmalı'

Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçının 90+4. dakikasında meydana gelen penaltı pozisyonunu izleyen Almanya ve dünya futbolunun efsane ismi Lothar Matthaus, karşılaşmanın hakemi Allard Lindhout'a çok sert tepki gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında dün gece oynanan Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçının son dakikasında hakem Allard Lindhout tarafından verilen penaltı kararı tartışma konusu olmaya devam ediyor.

90+4'te Fenerbahçe'nin forveti Jhon Duran, Plzen ceza sahasında rakip savunma oyuncusu Sampson Dweh tarafından düşürüldü. Hakem Lindhout önce devam kararı verdi ancak daha sonra VAR tarafından monitörden durumu incelemesi istendi. Lindhout, görüntüyü izlemesine rağmen penaltı vermeyi reddetti. 

Image

Lothar Matthaus

Fenerbahçelilerin büyük tepkisine neden olan bu pozisyona, Alman futbolunun efsane ismi Lothar Matthaus da oldukça şaşırdı. RTL televizyonunda yorumculuk yapan Matthaus, pozisyonu izledikten sonra hakemin verdiği karara kahkahalarla güldü ve "Maç sırasında pozisyonu göremezse tamam, düdük çalmayabilir. Ama izledikten sonra yine düdük çalmazsa, o hakemin düdüğü gerçekten elinden alınmalı. Bu açık bir penaltı" ifadelerini kullandı.

Alman futbol adamı, hakem Allard Lindhout'a uzun süre maç verilmemesi gerektiğini de dile getirdi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Viktoria Plzen #Lothar Matthaus

İlgili Haberler

Spor yazarları Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Tam bir skandal karar'
Spor yazarları Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Tam bir skandal karar' Spor yazarları, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.
Fenerbahçe Çekya deplasmanından bir puanla dönüyor: Viktoria Plzen 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe Çekya deplasmanından bir puanla dönüyor: Viktoria Plzen 0-0 Fenerbahçe Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı.
Çekya basını, Plzen-Fenerbahçe maçını konuşuyor! 'Hakem, Türkleri çileden çıkardı'
Çekya basını, Plzen-Fenerbahçe maçını konuşuyor! 'Hakem, Türkleri çileden çıkardı' Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldığı maç Çekya basınında geniş yankı buldu. Ülke basını, Viktoria Plzen'in performansından memnun kalırken, Fenerbahçe'nin son dakikada penaltı beklediği pozisyona da değindi.