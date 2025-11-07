Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çekya basını, Plzen-Fenerbahçe maçını konuşuyor! 'Hakem, Türkleri çileden çıkardı'

Çekya basını, Plzen-Fenerbahçe maçını konuşuyor! 'Hakem, Türkleri çileden çıkardı'

7.11.2025 12:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Çekya basını, Plzen-Fenerbahçe maçını konuşuyor! 'Hakem, Türkleri çileden çıkardı'

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldığı maç Çekya basınında geniş yankı buldu. Ülke basını, Viktoria Plzen'in performansından memnun kalırken, Fenerbahçe'nin son dakikada penaltı beklediği pozisyona da değindi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. 0-0 sona eren maç Çekya basınında manşetleri süsledi. 

Aktualne: Plzen dev ekiple müthiş bir mücadele verdi. Çılgın finalde hakem, Türkleri çileden çıkardı. Viktoria Plzen turnuvadaki beş yenilgisiz takımdan biri olarak kalmayı başardı ve üst tura yükselme yolunda bir adım daha attı.

Idnes: Plzen kazanmak için yeterli fırsatları buldu ve kaçırdıkları fırsatlardan dolayı pişman oldu. Sonuç olarak Plzen, Avrupa Ligi'ndeki dördüncü maçında Fenerbahçe ile berabere kalarak bir puan aldı.

Nova: Çok gol pozisyonu var, gol yoktu. Seyirciler gol görmese bile hayal kırıklığına uğramak için hiçbir sebepleri yoktu. Hem ev sahibi Viktoria hem de konuk Fenerbahçe pozisyonlara sahipti ancak kaleciler, defans oyuncuları ve şans, savunmaya yardımcı oldu.

Plzensky: Viktoria Plzen, Türk ekibi karşısında evinde aldığı bir puanla Avrupa'da yenilgisizliğini sürdürdü. Plzen için eksik olan tek şey goldü ancak üzülmek zorunda değiller çünkü eleme aşamasına bir adım daha yaklaştılar. Sekiz puana sahipler.

Blesk: Viktoria Plzen, güçlü ama zaman zaman yavaş bir rakibe karşı cesur bir performansla taraftarının beğenisini kazandı. Çek ekibi böylece 4. maç sonunda da yenilgisizliğini sürdürdü. Plzen, Avrupa maçlarını nasıl oynayacağını biliyor.

Ruik: Viktoria Plzen, Roma'nın ardından bir diğer favoriyle daha karşılaştı. Plzen, yıldızlarla dolu Türk ekibi ile golsüz berabere kaldı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Çekya #Viktoria Plzen

İlgili Haberler

Spor yazarları Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Tam bir skandal karar'
Spor yazarları Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Tam bir skandal karar' Spor yazarları, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.
Milan Skriniar hakemle olan penaltı pozisyonu konuşmasını anlattı: 'Bana söylediği şey...'
Milan Skriniar hakemle olan penaltı pozisyonu konuşmasını anlattı: 'Bana söylediği şey...' Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya'nın Viktoria Plzen takımına konuk oldu. Maçın ardından Fenerbahçe oyuncuları değerlendirmelerde bulundu.
Fenerbahçe maçında olay olan pankart için Viktoria Plzen'den açıklama!
Fenerbahçe maçında olay olan pankart için Viktoria Plzen'den açıklama! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaştığı maçta ev sahibi ekip taraftarlarının açtığı "Türklerle savaşmak gerekir" pankartı olay olmuştu. Viktoria Plzen cephesi maç sonrası söz konusu pankartla ilgili açıklama yaptı.