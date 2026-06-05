3 yıllık sözleşme imzalandı: Trabzonspor, Malinovski transferini duyurdu

Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi'yi resmen kadrosuna kattı. Bordo mavililer, tecrübeli orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Malinovskyi'nin Trabzonspor'a maliyeti de belli oldu.
Bordo mavililer, 33 yaşındaki orta saha oyuncusuna yıllık 1.5 milyon Euro verecek. Yeni sezona mahsus 500 bin Euro da imza parası ödenecek.
“Bazı kararlar sadece renklerle değil, kimlikle verilir.”— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 5, 2026
Yeni bir hikayeyi başlatan seçim: 𝐑𝐮𝐬𝐥𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐧𝐨𝐯𝐬𝐤𝐲𝐢 ❤️💙 pic.twitter.com/r76fIWxuet