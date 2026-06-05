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Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Cabral, sahaya çıkmadan kulüp tarihine geçti

Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Cabral, sahaya çıkmadan kulüp tarihine geçti

5.06.2026 17:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Cabral, sahaya çıkmadan kulüp tarihine geçti

Trabzonspor, yaz transfer dönemindeki ikinci imzasını Sidny Lopes Cabral'a attırdı. Bordo-mavili ekip, transferin mali detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) duyururken genç oyuncu kulüp tarihine geçti.

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Trabzonspor, Beşiktaş'tan bonservisini aldığı Ernest Muçi'nin ardından bir transferi daha resmen duyurdu. Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada Sidny Lopes Cabral'le 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

TRANSFERİN MALİ DETAYLARI

Yaz transfer döneminde Trabzonspor'un ikinci imzası olan Sidny Lopes Cabral için yapılan anlaşmanın mali detayları da duyurulmuştu. Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre Benfica'ya 3 taksit halinde 7 milyon Euro ödenecek.

CABRAL KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

23 yaşındaki futbolcu böylece Trabzonspor tarihinin en yüksek bedelli ikinci transferi olarak kayıtlara geçti. Ernest Muçi'nin bonservisi için bordo-mavililer Beşiktaş'la 8.5 milyon Euro'ya anlaşmış ve kulüp rekorunu kırmıştı.

SIDNY CABRAL'IN KARİYERİ

Sidny Lopes Cabral kariyerinde daha önce Feyenoord, Twente, Helsingborg, Rot-Weiß Erfurt, Viktoria Köln ve Estrela formalarını da giymişti. Cabral, oynadığı takımlarda toplam 140 maça çıkarken 12 gol ve 24 asist kaydetti.

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