Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Cabral, sahaya çıkmadan kulüp tarihine geçti

Trabzonspor, Beşiktaş'tan bonservisini aldığı Ernest Muçi'nin ardından bir transferi daha resmen duyurdu. Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada Sidny Lopes Cabral'le 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

TRANSFERİN MALİ DETAYLARI

Yaz transfer döneminde Trabzonspor'un ikinci imzası olan Sidny Lopes Cabral için yapılan anlaşmanın mali detayları da duyurulmuştu. Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre Benfica'ya 3 taksit halinde 7 milyon Euro ödenecek.

CABRAL KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

23 yaşındaki futbolcu böylece Trabzonspor tarihinin en yüksek bedelli ikinci transferi olarak kayıtlara geçti. Ernest Muçi'nin bonservisi için bordo-mavililer Beşiktaş'la 8.5 milyon Euro'ya anlaşmış ve kulüp rekorunu kırmıştı.

SIDNY CABRAL'IN KARİYERİ

Sidny Lopes Cabral kariyerinde daha önce Feyenoord, Twente, Helsingborg, Rot-Weiß Erfurt, Viktoria Köln ve Estrela formalarını da giymişti. Cabral, oynadığı takımlarda toplam 140 maça çıkarken 12 gol ve 24 asist kaydetti.