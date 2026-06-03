Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı: Zubkov'un yeni takımı belli oldu

Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı: Zubkov'un yeni takımı belli oldu

3.06.2026 16:15:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı: Zubkov'un yeni takımı belli oldu

Trabzonspor, Ukraynalı oyuncusu Oleksandr Zubkov'un transferi konusunda Yunanistan'ın AEK Kulübü ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Trabzonspor, Oleksandr Zubkov'un AEK'ya transfer olduğunu açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'den, Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Oleksandr Zubkov'un, AEK Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre AEK Kulübü, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon euro ödeme yapacaktır. Ayrıca AEK, kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 500 bin euro ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 10'unu ödeyecektir."

İlgili Konular: #trabzonspor #AEK #Oleksandr Zubkov

İlgili Haberler

Benfica ve Roma'yı geride bıraktı... Trabzonspor bir transferde daha sona yaklaştı
Benfica ve Roma'yı geride bıraktı... Trabzonspor bir transferde daha sona yaklaştı Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Vitoria Guimaraes forması giyen Noah Saviolo'nun transferinde önemli mesafe kat ettiği iddia edildi.
Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Cabral, İstanbul'a geldi
Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Cabral, İstanbul'a geldi Trabzonspor'un Portekiz ekibi Benfica'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Sidny Cabral, İstanbul'a geldi.
PFDK'den Konyaspor ve Trabzonspor'a para cezası
PFDK'den Konyaspor ve Trabzonspor'a para cezası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor ve Konyaspor'a para cezası verdi.