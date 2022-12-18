33 sayı geriden gelen Minnesota Vikings NFL'de tarih yazdı

Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) Minnesota Vikings, Indianapolis Colts ile oynadığı karşılaşmayı 33 sayı geriden gelerek 39-36 kazandı.

AA
18 Aralık 2022 Pazar, 13:42
33 sayı geriden gelen Minnesota Vikings NFL'de tarih yazdı
Abone Ol google-news

Minnesota Vikings, 33 sayı farkla geriye düştüğü maçı kazanarak NFL tarihine geçti.

ABD'nin Minneapolis kentindeki U.S. Bank Stadı'nda oynanan maçta Indianapolis Colts ile karşılaşan Minnesota Vikings, maçın ilk yarısını 33-0 geride tamamladı.

33 SAYI GERİDEN GELDİ

İkinci yarıda bambaşka bir görüntü sergileyen Minnesota Vikings, mücadeleyi 39-36 kazanarak NFL tarihinin en büyük geri dönüşüne imza attı.

Bu sonuçla Minnesota Vikings, 2019 yılının ardından ilk kez play-off'lara kalmayı da garantiledi.


Minnesota Vikings Indianapolis Colts NFL

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler