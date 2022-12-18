33 sayı geriden gelen Minnesota Vikings NFL'de tarih yazdı
Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) Minnesota Vikings, Indianapolis Colts ile oynadığı karşılaşmayı 33 sayı geriden gelerek 39-36 kazandı.
Minnesota Vikings, 33 sayı farkla geriye düştüğü maçı kazanarak NFL tarihine geçti.
ABD'nin Minneapolis kentindeki U.S. Bank Stadı'nda oynanan maçta Indianapolis Colts ile karşılaşan Minnesota Vikings, maçın ilk yarısını 33-0 geride tamamladı.
33 SAYI GERİDEN GELDİ
İkinci yarıda bambaşka bir görüntü sergileyen Minnesota Vikings, mücadeleyi 39-36 kazanarak NFL tarihinin en büyük geri dönüşüne imza attı.
Bu sonuçla Minnesota Vikings, 2019 yılının ardından ilk kez play-off'lara kalmayı da garantiledi.
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