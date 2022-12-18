33 sayı geriden gelen Minnesota Vikings NFL'de tarih yazdı

18 Aralık 2022 Pazar, 13:42

Minnesota Vikings, 33 sayı farkla geriye düştüğü maçı kazanarak NFL tarihine geçti.

ABD'nin Minneapolis kentindeki U.S. Bank Stadı'nda oynanan maçta Indianapolis Colts ile karşılaşan Minnesota Vikings, maçın ilk yarısını 33-0 geride tamamladı.

33 SAYI GERİDEN GELDİ

İkinci yarıda bambaşka bir görüntü sergileyen Minnesota Vikings, mücadeleyi 39-36 kazanarak NFL tarihinin en büyük geri dönüşüne imza attı.

Bu sonuçla Minnesota Vikings, 2019 yılının ardından ilk kez play-off'lara kalmayı da garantiledi.