Erdoğan Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak.

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2022 Cumartesi, 18:10
Erdoğan Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası final maçını izlemek ve kapanış törenine katılmak üzere yarın Doha'ya gidecek.


Recep Tayyip Erdoğan Şeyh Temim bin Hamed Al Sani katar KATAR Emiri

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