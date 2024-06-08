37 yaşındaki Jamie Vardy'den 1 yıllık imza

Yayınlanma: 08.06.2024 - 09:51

Güncelleme: 08.06.2024 - 09:51

Premier Lig'e 1 yıllık aranın ardından yükselen Leicester City, Jamie Vardy ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada Vardy'nin sözleşmesinin 2025 yılına uzatıldığı belirtildi.

Vardy yeni sözleşmeye ilişkin, "Geçen sezonki istatistiklerimden dolayı çok mutluyum ve daha yapacak çok şeyimiz var. Yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu her zaman söyledim. Bacaklarım 'Bitti' diyene kadar devam edeceğim. O gün bir gün gelecek ama şu an değil" açıklamasında bulundu.

İngiltere Championship'te geçtiğimiz sezon 35 maça çıkan Jamie Vardy 18 gol ve 2 asist kaydetti.

Vardy, F.A. Cup ve EFL Cup'ta toplam 2 kez ağları havalandırdı.

Leicester City ile 2014/15 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli oyuncu, Community Shield ve F.A. Cup şampiyonlukları da yaşadı.