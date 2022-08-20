Leicester City, Jamie Vardy'nin sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Jamie Vardy ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Ağustos 2022 Cumartesi, 13:28
Leicester City, Jamie Vardy'nin sözleşmesini uzattı
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İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, 35 yaşındaki golcü futbolcu Jamie Vardy'nin sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Leicester City Futbol Kulübü, Jamie Vardy'nin Haziran 2024'e kadar sözleşme uzatmayı kabul ettiğini doğruluyor." ifadeleri yer aldı.

35 yaşındaki İngiliz oyuncu, geçen mayıs ayında kulüpte 10. yılını kutladı.

Leicester City formasıyla tüm müsabakalarda 387 maça çıkan Vardy, 164 golle tüm zamanların en çok gol atan üçüncü oyuncusu konumunda.


Jamie Vardy Leicester City İngiltere Premier Lig

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