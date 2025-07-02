38 yaşındaki Olivier Giroud yeni takımına imzayı attı!

Fransız golcü Olivier Giroud, ABD'de geçirdiği dönemin ardından ülkesine dönüş yaptı. MLS ekiplerinden Los Angeles FC ile yollarını ayıran 38 yaşındaki deneyimli santrfor, Fransa Ligue 1 takımlarından Lille ile sözleşme imzaladı.

FRANSA'DA ŞAMPİYON OLMUŞTU

2024 yazında Los Angeles FC'ye transfer olan Giroud, ABD kariyerinde çıktığı 37 maçta 5 gol ve 3 asist kaydetmişti. Tecrübeli oyuncu, Fransa'ya dönerek kariyerinde yeni bir sayfa açarken, Lille formasıyla yeniden Ligue 1 sahnesinde boy gösterecek.

Giroud, daha önce Montpellier formasıyla Ligue 1 şampiyonluğu yaşamış ve uzun yıllar Premier League'de Chelsea ve Arsenal gibi kulüplerde önemli başarılara imza atmıştı.