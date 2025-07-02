Fenerbahçe Kulübü'ne teslim edildi: Toplanan imza sayısı belli oldu!

Fenerbahçe Kulübü'nde olağanüstü kongre için imzalarla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli kongre üyelerinin seçim için verdiği imzalar saat 11:00'de kulübe teslim edildi.

İMZA SAYISI BELLİ OLDU

Öte yandan Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nden yapılan açıklamada, "9.700 + 250 imzayı kulübe teslim ettik" denildi.

Toplanan imzaların teslim edilmesinin ardından yapılan açıklamada, “10 bini aşkın imzayı teslim ettik divan başkanlığına. Kulüp üyelerimizin iradesini temsil eden imzaları divan başkanına teslim ettim. 9 bin 700, 250'de kulüpte olduğunu varsayıyoruz. 10 bini aşkın bir imza. Belki içinde ayıklamalar yapılabilir. Bu imza noter kanalıyla toplanan, gerçek Fenerbahçe üyelerinin imzalarıdır. Onlara teşekkür ediyoruz. Onların gösterdiği iradeye, kulübün alacağı kararı beklemek durumundayız” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Bir an önce kongre kararı alıp güven tazelemelidir. Anayasamız olan tüzüğün verdiği yetkiyi kullanarak bu imzalar toplandı. Kulüp de imzalara bir cevap verecektir. Bunca insanın koşa koşa imza vermesi çok önemli. Kulüp 7 yıldır bize göre çok kötü yönetiliyor. Bu yönetimin değişmesi için yapılmıştır. Hayırlı olsun kulübümüze. İmza verene de vermeyene de çok teşekkür ederiz" denildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, daha önce eylül ayında düzenlenmek üzere olağanüstü kongre kararı alındığını açıklamıştı.



