Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'ye veda eden Marko Guduric'in yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'ye veda eden Marko Guduric'in yeni takımı belli oldu!

2.07.2025 13:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'ye veda eden Marko Guduric'in yeni takımı belli oldu!

Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran 30 yaşındaki Sırp oyuncu Marko Guduric'in İtalyan kulüp Olimpia Milano'ya transfer olduğu açıklandı.

Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Marko Guduric'in yeni adresi resmiyet kazandı. 

Sırp oyuncu gelecek sezondan itibaren Olimpia Milano forması giyecek.

Guduric transfer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kariyerimde yeni bir sayfa açma fırsatından ve bunu efsanevi bir kulüpte, harika bir organizasyonda yapabilme fırsatından dolayı mutluyum, heyecanlıyım. Yeni sezona başlamak, taraftarlarımızın önünde kırmızı Olimpia formasını giymek ve yeni takım arkadaşlarımla birlikte özel bir şey inşa etmek için sabırsızlanıyorum. İlk hedefim, mümkün olduğunca çok kupa kazanmaya çalışmak için olmazsa olmaz olan hepsiyle bir bağ kurmak olacak."

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka ile oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçı sonrasında Marko Guduric'e veda etmişti.

Sırp oyuncu, 2017-2019 ve 2020-2025 yıllarında sarı-lacivertli takımda oynamıştı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #olimpia milano #Marko Guduric

İlgili Haberler

Fenerbahçeli Nigel Hayes-Davis'in yeni adresi belli oldu!
Fenerbahçeli Nigel Hayes-Davis'in yeni adresi belli oldu! Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Phoenix Suns'ın Fenerbahçe Beko forması giyen 30 yaşındaki ABD'li oyuncu Nigel Hayes-Davis'i kadrosuna kattığı kaydedildi.
Marko Guduric'ten Fenerbahçe Beko'ya veda!
Marko Guduric'ten Fenerbahçe Beko'ya veda! Sırp oyuncu Marko Guduric, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü'ne teslim edildi: Toplanan imza sayısı belli oldu!
Fenerbahçe Kulübü'ne teslim edildi: Toplanan imza sayısı belli oldu! Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, olağanüstü seçimli genel kurulun toplanması için düzenlenen kampanyada atılan imzaların sarı-lacivertli kulübe teslim edildiğini açıkladı.