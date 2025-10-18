Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.10.2025 17:20:00
Güncellenme:
39 gün görevde kaldı: Nottingham Forest'ta Ange Postecoglou ile yollar ayrıldı

Nottingham Forest, 3-0'lık Chelsea mağlubiyetinin ardından Ange Postecoglou'yla yollarını ayırdığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ve teknik direktör Ange Postecoglou'nun birlikteliği çok kısa sürdü.

Takımın başında çıktığı 8 maçta 2 beraberlik - 6 mağlubiyet elde eden Postecoglou, son olarak Chelsea karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetten sadece 19 dakika sonra görevden alındı.

Nottingham Forest'tan yapılan açıklamada, "Nottingham Forest Futbol Kulübü, bir dizi hayal kırıklığı yaratan sonuç ve performansın ardından Ange Postecoglou'nun baş antrenörlük görevinden derhal azledildiğini doğrulamaktadır. Kulüp şu anda başka bir açıklama yapmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

39 GÜN GÖREVDE KALDI

Tottenham'ı iki sezon çalıştıran ve takımıyla 2024-25 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna uzanan 60 yaşındaki teknik adamın yeni macerası sadece 39 gün sürdü.

