22.08.2025 10:03:00
Güncellenme:
Nottingham Forest, Douglas Luiz'i kadrosuna kattı!

Nottingham Forest, Juventus forması giyen Douglas Luiz'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Nottingham ekibi, Juventus'ta forma giyen Douglas Luiz'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

3 MİLYON EURO'YA KİRALIK

Premier Lig ekibi bu transfer için Juventus'a 3 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.

Nottingham Forest, Luiz'i kalıcı olarak kadrosuna katmak isterse 25 milyon Euro + 3.5 milyon Euro'luk bir satın alma maddesi bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

Brezilyalı orta saha geçtiğimiz sezonda Juventus formasıyla 27 maçta forma şansı buldu.

