Nottingham Forest, Douglas Luiz'i kadrosuna kattı!

Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Nottingham ekibi, Juventus'ta forma giyen Douglas Luiz'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

3 MİLYON EURO'YA KİRALIK

Premier Lig ekibi bu transfer için Juventus'a 3 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.

Nottingham Forest, Luiz'i kalıcı olarak kadrosuna katmak isterse 25 milyon Euro + 3.5 milyon Euro'luk bir satın alma maddesi bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

Brezilyalı orta saha geçtiğimiz sezonda Juventus formasıyla 27 maçta forma şansı buldu.