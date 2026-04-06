Samsunspor evinde Konyaspor’la 2-2 berabere kaldı. Konya 23. dakikada Bardhi’nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Samsun, 42’de Holse’yle 1-1 yaptı, 72’de 2-1 üstünlük kurdu. Konya 79’da Kramer’le 2-2’yi yakaladı. Samsun 90’da penaltı kazandı, Konyalı Nagalo kırmızı kart gördü. 90+3’te Ntcham’ın penaltısını kaleci Bahadır kurtardı.
4 gol, 1 kırmızı, 2 penaltı
Samsunspor-Konyaspor karşılaşması 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
6.04.2026 04:00:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
