4 gollü dev maçta kazanan çıkmadı: Hollanda 2-2 Almanya

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Hollanda ile Almanya 2-2 berabere kaldı.

4 gollü dev maçta kazanan çıkmadı: Hollanda 2-2 Almanya
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2024 - 00:00

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Ronald Koeman'ın ekibi Hollanda ile Julian Nagelsmann'ın Almanya 2-2 berabere kaldı.

Johan Cruyff Arena'da oynanan maçta ev sahibi Hollanda'nın gollerini 2. dakikada Tijani Reijnders ve 50. dakikada Denzel Dumfries kaydetti.

Bu sonuçla birlikte iki takım da puanlarını 4'e yükseltirken, averajı daha yüksek olan Almanya liderliği bırakmadı.

Grubun bir sonraki maç haftasında Hollanda deplasmanda Macaristan ile karşılaşırken, Almanya deplasmanda Bosna-Hersek'e konuk olacak.


Etiketler: #Hollanda #Almanya #UEFA Uluslar A Ligi
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