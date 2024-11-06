4 haftada 3. galibiyet: Monaco 3 puanı son anda kazandı!

Monaco, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bologna'yı 1-0 mağlup etti.

4 haftada 3. galibiyet: Monaco 3 puanı son anda kazandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2024 - 09:58

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Monaco, deplasmanda Bologna ile karşılaştı. 

Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan maçı, deplasman ekibi 1-0 kazandı. 

4 HAFTADA 3 GALİBİYET

Monaco'ya galibiyeti getiren golü 86. dakikada Thilo Kehrer kaydetti. 

4 haftada 3. galibiyetini alan Monaco, puanını 10'a yükseltti. Henüz galibiyetle tanışamayan Bologna ise 1 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Monaco, Benfica'yı konuk edecek. Bologna ise Lille'i ağırlayacak.


Etiketler: #monaco #bologna #uefa şampiyonlar ligi

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