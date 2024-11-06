4 haftada 3. galibiyet: Monaco 3 puanı son anda kazandı!
Monaco, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bologna'yı 1-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Monaco, deplasmanda Bologna ile karşılaştı.
Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan maçı, deplasman ekibi 1-0 kazandı.
4 HAFTADA 3 GALİBİYET
Monaco'ya galibiyeti getiren golü 86. dakikada Thilo Kehrer kaydetti.
4 haftada 3. galibiyetini alan Monaco, puanını 10'a yükseltti. Henüz galibiyetle tanışamayan Bologna ise 1 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Monaco, Benfica'yı konuk edecek. Bologna ise Lille'i ağırlayacak.
Etiketler: #monaco #bologna #uefa şampiyonlar ligi
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