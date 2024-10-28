Ballon d'Or ödülünde sürpriz gelişme: Real Madrid'den protesto kararı!
France Football Dergisi tarafından dünyanın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or ödülünün Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a değil Manchester City'de forma giyen Rodri'ye verileceği öne sürüldü.
Her yıl France Football Dergisi tarafından dünyanın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or ödülünün verileceği akşama yaklaşırken sürpriz bir gelişme yaşandı.
"ÖDÜLÜ RODRI ALACAK"
Fransa merkezli RMC Sport'un haberine göre; ödül için en büyük favori olarak görülen Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Vinicius Junior'un çevresi, oyuncunun ödülü alamayacağına inanmaya başladı.
Öte yandan İspanyol basınından El Chiringuito TV'nin haberine göre; Ballon d'Or ödülü Vinicius Junior'a değil, Manchester City'nin yıldızı Rodri'ye verilecek.
Rodri
REAL MADRID'DEN PROTESTO
Haberde, Vinicius Junior'un ödül sıralamasında ikinci sırayı alacağı, Real Madrid'in bir diğer yıldızı Jude Bellingham'ın ise üçüncü sırada olacağı belirtildi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre ise Real Madrid heyeti, Vinicius Junior ödülü alamayacağı için hiçbir ferdinin Paris'e gitmemesi kararı aldı. Başkan Florentino Perez, teknik direktör Carlo Ancelotti ve ödül adayları Vinicius Junior, Jude Bellingham gibi isimler ödül törenine katılmayacak.
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