Real Madrid'e kendi evinde Milan şoku!
Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Real Madrid'i 3-1 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Real Madrid, Milan'ı konuk etti.
Santiago Bernabau'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-1 kazandı.
Milan'a galibiyeti getiren goller 12. dakikada Malick Thiaw, 39. dakikada Alvaro Morata ve78. dakikada Tijjani Reijnders'ten geldi. Real Madrid'in tek golünü ise 23. dakikada penaltıdan Vinicius Junior kaydetti.
MORATA'DAN REAL MADRID'E 7 GOL
Öte yandan Real Madrid'in 81. dakikada Antonio Rüdiger ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Alvaro Morata, altyapısından yetiştiği Real Madrid'e karşı 13. maçında 7. kez ağları havalandırdı. İspanyol golcü, Real Madrid'e Atletico Madrid ile 4, Juventus ile 2 ve Milan ile 1 gol kaydetti.
Etiketler: #milan #real madrid #uefa şampiyonlar ligi
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