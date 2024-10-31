Arda Güler'li Real Madrid'in maçına erteleme kararı: İşte sebebi!
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'in, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Valencia mücadelesinin ertelenmesine karar verildi.
La Liga'nın 12. haftasında oynanacak Valencia - Real Madrid maçı, ikinci bir duyuruya kadar ertelendi.
La Liga resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre; 2 Kasım Cumartesi oynanması planlanan karşılaşma, Valencia şehrini derinden etkileyen sel felaketi sebebiyle bu hafta sonu oynanmayacak.
Öte yandan İspanya basınında Cope'nin haberine göre; Valencia - Real Madrid, maçı 2025'in Şubat ayında oynanabilir.
95 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İspanya'nın doğusundaki Valencia'da 29 Ekim Salı gününden itibaren şiddetlenen yağmur sonucu oluşan sel felaketi şehirde büyük bir yıkıma yol açtı.
Son bilgilere göre sel felaketinde en az 95 kişi hayatını kaybetti ve ülkede 3 günlük yas ilan edildi.
Olayı hakkında BBC'ye konuşan Guillermo Serrano Perez, "Su yükselmeye başladığında, bir dalga gibi üzerimize geldi. Tsunami gibiydi" ifadelerini kullandı.
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