Beşiktaş taraftarından Trabzonspor maçı için flaş karar

8.05.2026 23:00:00
Trendyol Süper Lig'i 4. sırada bitirmeyi garantileyen ve Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta taraftarlar, Trabzonspor maçında takımı protesto etmeye hazırlanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor'a sahasında 1-0 yenilerek turnuvaya veda eden Beşiktaş'ta taraftarlar maç sonu büyük üzüntü yaşamıştı.

TARAFTAR PROTESTOYA HAZIRLANIYOR

Maçın son düdüğüyle birlikte siyah-beyazlı taraftarlar, Sergen Yalçın ve Serdal Adalı aleyhinde tezahüratlarda bulunmuş ve istifaya davet etmişti.

Yarın Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta taraftarlar, yeni bir protestoya hazırlanıyor.

"İLK 5 DAKİKA SESSİZ KALACAĞIZ"

Beşiktaş Çarşı Grubu, Trabzonspor maçının ilk 5 dakikasında sahaya sırt dönüp sessiz kalacağını açıkladı.

"Trabzonspor karşılaşmasının başlangıç düdüğüyle birlikte, hiç alışkın olmadığımız bir tavır sergileyerek tüm tribün olarak ilk 5 dakika boyunca sahaya sırtımızı dönerek ve sessiz kalacağız.

Bu tepki; Beşiktaş’ın hedefleriyle bağdaşmayan saha içi performansa, mücadele eksikliğine ve camianın beklentilerinden uzak görüntüye karşı bir duruştur.

Beşiktaş taraftarının varlığının ve desteğinin bu kulüp için ne ifade ettiğini hatırlatmak adına, yokluğumuzun hissedilmesi için 5 dakika fazlasıyla yeterlidir."

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor kamp kadrosunu açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçına bordo mavili taraftarlar alınmayacak.
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı başlıyor. TFF, Süper Lig'de bu hafta görev alacak hakemleri duyurdu.