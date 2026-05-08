Beşiktaş taraftarından Trabzonspor maçı için flaş karar

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor'a sahasında 1-0 yenilerek turnuvaya veda eden Beşiktaş'ta taraftarlar maç sonu büyük üzüntü yaşamıştı.

TARAFTAR PROTESTOYA HAZIRLANIYOR

Maçın son düdüğüyle birlikte siyah-beyazlı taraftarlar, Sergen Yalçın ve Serdal Adalı aleyhinde tezahüratlarda bulunmuş ve istifaya davet etmişti.

Yarın Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta taraftarlar, yeni bir protestoya hazırlanıyor.

"İLK 5 DAKİKA SESSİZ KALACAĞIZ"

Beşiktaş Çarşı Grubu, Trabzonspor maçının ilk 5 dakikasında sahaya sırt dönüp sessiz kalacağını açıkladı.

"Trabzonspor karşılaşmasının başlangıç düdüğüyle birlikte, hiç alışkın olmadığımız bir tavır sergileyerek tüm tribün olarak ilk 5 dakika boyunca sahaya sırtımızı dönerek ve sessiz kalacağız.

Bu tepki; Beşiktaş’ın hedefleriyle bağdaşmayan saha içi performansa, mücadele eksikliğine ve camianın beklentilerinden uzak görüntüye karşı bir duruştur.

Beşiktaş taraftarının varlığının ve desteğinin bu kulüp için ne ifade ettiğini hatırlatmak adına, yokluğumuzun hissedilmesi için 5 dakika fazlasıyla yeterlidir."