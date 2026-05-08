Beşiktaş - Trabzonspor maçı için seyirci kararı

8.05.2026 20:28:00
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçına bordo mavili taraftarlar alınmayacak.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor'u ağırlayacak. 

Saat 20.00'de başlayacak maç için Trabzonspor taraftarları stadyuma alınmayacak.

Siyah beyazlılar alınan kararı şu şekilde duyurdu:

"Müsabakanın biletlerinin satışı; Tüpraş Stadyumu Bilet Satış Gişesi, passo.com.tr web sitesi ve Passo akıllı telefon uygulamasında devam etmektedir.

İl Güvenlik Kurulu kararı uyarınca Trabzonspor taraftarları, Tüpraş Stadyumu misafir takım tribününde yer almayacaktır.

Taraftarlarımız, misafir takım tribününden bilet satın alabilirler. Bilet fiyatı 1.250 TL’dir.

Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız."

