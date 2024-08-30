4 yıldız futbolcu listede yer almadı: Galatasaray, Adana Demirspor kamp kadrosunu açıkladı!

Yayınlanma: 30.08.2024 - 16:51

Güncelleme: 30.08.2024 - 16:51

Galatasaray, Adana Demirspor maçının kamp kadrosunu duyurdu.

Sarı-Kırmızılılar'ın kadrosunda transfer görüşmelerinde bulunan Wilfried Zaha ve Derrick Köhn, sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ve eşinin doğum yapmasından dolayı İngiltere'ye giden Gabriel Sara yer almadı.

İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor kamp kadrosu: