Yeni adresleri belli oldu: Galatasaray'da 2 ayrılık kapıda!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Wilfired Zaha ve Derrick Köhn'ün takımdan ayrılacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2024 - 13:59
Yeni adresleri belli oldu: Galatasaray'da 2 ayrılık kapıda!
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Yaz transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Wilfried Zaha ve Derrick Köhn'ün yeni adresi belli olduğu iddia edildi.

KİRALIK OLARAK AYRILACAKLAR

Bein Sports'ta yer alan habere göre; yeni adresi merak konusu haline gelen Wilfried Zaha, kiralık olarak Lyon'un yolunu tutarken, Derrick Köh aynı formül ile Werder Bremen ile anlaştı.


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