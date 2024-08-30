Yeni adresleri belli oldu: Galatasaray'da 2 ayrılık kapıda!

Yayınlanma: 30.08.2024 - 13:59

Güncelleme: 30.08.2024 - 13:59

Yaz transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Wilfried Zaha ve Derrick Köhn'ün yeni adresi belli olduğu iddia edildi.

KİRALIK OLARAK AYRILACAKLAR

Bein Sports'ta yer alan habere göre; yeni adresi merak konusu haline gelen Wilfried Zaha, kiralık olarak Lyon'un yolunu tutarken, Derrick Köh aynı formül ile Werder Bremen ile anlaştı.