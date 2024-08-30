Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi'den 30 Ağustos paylaşımı: 'Tüm Türk ailemin günü kutlu olsun'

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yıldız futbolcu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2024 - 13:07
Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi'den 30 Ağustos paylaşımı: 'Tüm Türk ailemin günü kutlu olsun'
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı yaptı.

İşte Mauro Icardi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı:

"Önce O inandı. Sonra bir millet inandı. "Zafer" işte o zaman kazanıldı! 30 Ağustos Zafer Bayram kutlu olsun! Tüm Türk ailemin günü kutlu olsun!"


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