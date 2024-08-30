Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi'den 30 Ağustos paylaşımı: 'Tüm Türk ailemin günü kutlu olsun'
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yıldız futbolcu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı yaptı.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı yaptı.
İşte Mauro Icardi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı:
"Önce O inandı. Sonra bir millet inandı. "Zafer" işte o zaman kazanıldı! 30 Ağustos Zafer Bayram kutlu olsun! Tüm Türk ailemin günü kutlu olsun!"
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