Kura çekimi tamamlandı: Galatasaray'ın Avrupa Ligi fikstürü açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2024 - 14:39
Kura çekimi tamamlandı: Galatasaray'ın Avrupa Ligi fikstürü açıklandı!
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UEFA Avrupa Ligi'nde fikstür çekimi sona erdi. Kura çekimine 3. torbadan katılan Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri:

Tottenham, Ajax (D), PAOK, AZ Alkmaar (D), Malmö (D), Dinamo Kiev, Elfsborg, RFS (D)

TURNUVA FORMATI

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.

Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. Konferans Ligi'nde ise her ekip, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar rakiple mücadele edecek. Takımlar, iki turnuvada da 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek.

İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

AVRUPA LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.


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