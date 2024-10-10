40 bin kişi Asya'dan Avrupa'ya koşacak

Yayınlanma: 10.10.2024 - 16:05

Güncelleme: 10.10.2024 - 16:05

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul ve Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen ve “Gold Label” kategorisinde yer alan İş Bankası 46. İstanbul Maratonu, 3 Kasım Pazar günü koşulacak. Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu için düzenlenen basın toplantısı; Türkiye Belediyelere Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Parti Meclisi üyesi Turgay Özcan, CHP İstanbul milletvekili Engin Altay ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Kanserle mücadele ederken aynı zamanda koşmaya devam eden, bu mücadele esnasında önce 10K kategorisinde genel klasmanda 3. olan, ardından da maraton koşma motivasyonu ile 10 yıldan fazladır koşmaya devam eden Müge Daştan; 38 yıldır uzun mesafe koşularını koşan, İstanbul Maratonu’nu 14 defa koşmuş ve genel klasman 2’nciliği de bulunan olimpik sporcu Svetlana Kaya ve İstanbul Maratonu'nu 13 kez koşmuş Emine Semra Hergülman da söz alarak, spor ve yaşam mücadelelerini katılımcılarla paylaştı. Toplantıda, sırasıyla; Spor İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Renay Onur, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

İstanbul Maratonu’nun, bu yıl 100. kuruluş yılını kutlayan isim sponsoru Türkiye İş Bankası’na ve organizasyonu sağlayan Spor İstanbul’a da katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür eden İmamoğlu, “İstanbul, binlerce yıllık bir medeniyete sahip bir şehir. Şehir ötesi aslında. Ve böylesi birikim, çok az şehirde var. Bu muhteşem şehir, geçmişten bugüne birçok konuda ev sahipliği yapmış, merkez duygusunu yaşatmış, şimdi de sporun dünyadaki önemli merkezlerinden bir tanesi. ‘Dünyada hiçbir benzeri yok’ tarifi doğru. Kaldı ki, işte en önemli özelliği de bir kıtadan öbür kıtaya geçen bir maratona sahip olması. Dünyada, belki bizde çok olağan bir akış gibi gözükse de bir kıtadan öbür kıtayı her gün geçmek, gitmek, gelmek; açıkçası böylesi bir sporla eklentili hali, çok keyifli oluyor” dedi.

“ORTAKLAŞA EMEK, YAPTIĞINIZ İŞİ KUTSALLAŞTIRIR”

İBB olarak, İstanbul Maratonu’nun yanına, “Tour of İstanbul” adıyla, yine iki kıta arasında düzenlenen bisiklet yarışlarını eklediklerini hatırlatan İmamoğlu, “Bu yıl ikincisini yaptık. Bu, inşallah daha nice yaş alır ve İstanbul'un keyifli görselini yansıtan, muhteşem bir yarışa dönüşür ve İstanbul'un spor temaşalarından birisi olur. Boğaz, karşıdan karşıya yüzülüyor, koşuluyor, bisikletle geçiliyor. Bu çok değerli. Bir de Haliç'teki küreği, ben, İstanbul’un simgeleşmesi gereken yarışları olarak da böyle arzuluyorum ve hayal ediyorum. İnşallah bunu hep beraber başarırız ve bu duyguyla 3 Kasım 2024’te, birlikte çok özel bir koşuyu, iki kıtayı birleştiren bu koşuyu birlikte yaparız. Ve inşallah, İstanbul'umuzun ve Boğaz'ın muhteşem manzarasını hep birlikte tatmış oluruz” diye konuştu.

“OLİMPİYAT MEŞALESİNİ VE PARALİMPİK OYUNLARI 2036’DA İSTANBUL'A TAŞIMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ OLACAK”

2027 Avrupa Oyunları ev sahipliğine de değinen İmamoğlu, “Elimizden ne gelirse, sporun kitlesel olarak yaygınlaşmasını, anlaşılmasını, sporla barışık bir toplum olmamızı sağlamak adına elimizden geleni yapacağımızı da ifade edeyim. İnşallah çoklu spor deneyimini, 2027 Avrupa Oyunları’nda İstanbul'da ilk kez, bir turnuva olarak gerçekleştirip, daha sonra da güçlü bir şekilde, 2036’da olimpiyatlara ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bunun İstanbul'a, yeni düzeni ve misyonuyla çok yakışacağına inanıyorum. Özellikle Paris'te yapılan son oyunlarda, kentle bütünleşen yarışma ve organizasyon çalışmalarının, İstanbul'da, hiçbir kentte olmayacak kadar güçlü manzaraları hem insan hem şehir manzaralarını dünyaya servis edeceğini de şimdiden görebiliyorum. İnşallah, bu 2027 Avrupa Oyunları, bu açıdan bizim için çok değerli bir sınav ve uygulama olacak. İnşallah 2036’da ev sahipliğinde, olimpiyat meşalesini ve paralimpik oyunları İstanbul'a taşımak da en büyük hedefimiz olacak. İnşallah hep birlikte hedefimize ulaşırız” dedi.

“İSTANBUL MARATONU SADECE İSTANBUL MARATONU DEĞİLDİR”

İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ise İstanbul Maratonu’nu dünya genelinde özel kılan niteliklerine değindi. “İstanbul Maratonu’nun cazibesi yüksek” diyen Onur, “Çünkü hiçbir maraton dünya tarihine çok büyük damgalar vurmuş üç koca imparatorluğun izlerini taşıyan bir şehirde koşulmuyor. Hiçbir maraton, muhteşem bir boğazın üzerinde kıtaları birleştiren bir köprünün üzerinden de geçmiyor. Hiçbir maraton, Kız Kulesi ve Galata Kulesi gibi iki efsanevi yapının arasından da geçmiyor. Ve hiçbir maraton, Ayasofya ve Sultanahmet gibi, iki büyük inanç mabedinin ortasında da bitmiyor. Bu sebeplerle meşhur, ‘Futbol asla sadece futbol değildir’ sözünü, ‘İstanbul Maratonu asla sadece İstanbul Maratonu değildir’ diye uyarlamak istiyorum” diye konuştu.

“KATILIMCI SAYISINDA REKOR BEKLİYORUZ”

Bu seneki İstanbul Maratonu’nda katılım rekoru beklediklerini belirten Onur, “40 binin üzerinde katılımcı beklediğimiz Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu’nda 2023’e göre yabancı sporcu sayısı yüzde 50 artarak, 2600’ü geçti. 42K’da 5 bin 200 sporcu koşacağını öngörüyoruz. Katılım ve bitiren sporcu sayısında bu yıl rekor bekliyoruz. 15K’da ise 12 bin kişiyi hedefliyoruz. Kurumsal Koşu’nun 15 bin kişilik kontenjanı çoktan doldu. 5 bin kişilik Halk Koşusu’nun da kayıtlar açılır açılmaz tükeneceğini öngörüyoruz” dedi.

“DÜNYANIN EN PRESTİJLİ ORGANİZASYONLARINDAN BİRİ”

Toplantıda söz alan Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar ise “Türkiye'nin ve dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan İstanbul Maratonu, sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda İstanbul’un dünya sahnesindeki yerini bir kez daha pekiştiren, kültürel ve tarihi zenginliğini sporla buluşturan özel bir organizasyon.

Bu yıl 46. kez düzenlenecek olan İstanbul Maratonu, her geçen yıl daha da büyüyen, gelişen ve uluslararası bir marka haline gelen bir etkinlik olmayı sürdürüyor. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin takviminde yer alması, maratonun ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor” şeklinde konuştu.

“MARATON DAYANIKLILIĞIN, SABRIN, AZMİN SINANDIĞI BİR SPOR DALI”

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, maratonun esas olarak dayanıklılığı sabrın, azmin ve sürekliliğin sınandığı; aynı zamanda birliktelik duygusunun güçlendiği bir spor dalı olduğunu belirterek, “Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu, uluslararası spor camiasının yoğun ilgisini çektiği gibi sunduğu farklı kategorilerle tüm sporseverleri ve tüm şehir sakinlerini kendi sınırlarını zorlayabilecekleri ama bunu eğlenerek başarabilecekleri bir maceraya dâhil ediyor. Spora amatör ilgi duyanlar da belki spora daha fazla zaman ayırmak için motive oluyor. Maraton günü, İstanbul’un, Türkiye’nin gündemi maraton haline geliyor” dedi.

İSTANBUL MARATONU 3 KASIM’DA KOŞULACAK

“Gold Label” kategorisinde yer alan İş Bankası 46. İstanbul Maratonu, bu yıl 3 Kasım Pazar günü koşulacak. Kıtalar arası tek maraton özelliğine sahip olan İstanbul Maratonu’nun startı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu girişinde, saat 09.00’da verilecek ve Sultanahmet meydanında son bulacak. Erkek şampiyon atletin parkuru 2 saat 10, kadın şampiyon atletin ise 2 saat 20 dakika civarında bitirmesi tahmin ediliyor. Maratonun tamamın ise 15.20’de tamamen bitmesi bekleniyor. Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu’na bu yıl 31’i erkek, 16’sı de kadın olmak üzere, 4 farklı kıtadan, toplam 47 elit atlet katılacak. Bu atletler arasında 4 elit Türk atlet de bulunuyor. Maratona, toplamda 40 bini aşkın kişinin katılması hedefleniyor.

Bu yıl 100. kuruluş yılını kutlayan Türkiye İş Bankası’nın geçen yıldan itibaren isim sponsorluğunu üstlendiği İstanbul Maratonu’nda Sportive ana sponsor. Huawei maratonun zaman sponsoru, One Bond tedarik, Soundcore by Anker teknoloji, Kızılay, Züber, MG, Tchibo, Saf, Fomilk ve Hamidiye tedarik ve Karnaval da medya sponsoru oldu.