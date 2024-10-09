Hasan Arat'tan Beşiktaş taraftarına müjde: 'Bazı sürprizler olacak'

Yayınlanma: 09.10.2024 - 13:04

Güncelleme: 09.10.2024 - 13:20

Beşiktaş Kulübü ile KİPTAŞ arasında tesisleşme süreçlerini kapsayan işbirliği protokolü imzalandı. Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşen imza törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat görüşlerini aktardı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, sponsorluk imza töreninde yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz günden bu yana gecesini gündüze katan, sabah 6'da Ümraniye'ye giden, bu tesislerin tamamına eli değen, hepsini düzeltmeye çalışan kıymetli yönetim kurulu üyemiz Çağlayan Tugal. Çatıyı da tamamen değiştirdi. Güzel oldu. Çok iyi bir malzeme kullanıldı. Zamanında yapılması gereken orijinal malzemeyi biz kullandık. Çağlayan Bey'i Beşiktaş camiası büyük bir takdirle karşılıyor" dedi.

Beşiktaş Yöneticisi Çağlayan Tugal, bu sözlerin ardından, "Ekrem İmamoğlu başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kiptaş Genel Müdürü Ali Bey'i bizle birleştirdi, çok değerli projelere beraberce imza atacağız. Yaklaşık 8 aydır işbirliğimiz var Kiptaş ile. Masada Kiptaş gibi dinamik bir grup olunca her projeye güçlü giriyorsunuz" sözlerini sarf etti.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Anadolu'da, İstanbul'da çok fazla Kartal ismine rastlıyorum. Geçen Hollanda'ya giderken uçaktaki hostesin soyadı Beşiktaş'tı. Çok enteresan. İnsan her gün yeni şeyler öğreniyor" açıklamasında bulundu.

KARA DUVAR PROJESİ: "BAZI SÜRPRİZLERİMİZ VAR"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Kara Duvar projeleriyle ilgili olarak gelen sorunun ardından, "Konyaspor maçında stadyumumuzda bazı sürprizler olacak. Taraftarımızı çok önemsiyor, dinliyoruz. Taraftarın şikayetini, isteklerini çok ciddiye alıyoruz. Kara Duvar ile ilgili yapılması gereken tüm işlemleri yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ilk müracaatı biz yaptık. Şu anda İçişleri Bakanlığımızda ve diğer kurumlarda konu görüşülüyor. Henüz bir ret cevabı yok. Devletimiz bu konuyla ilgili çalışıyor. Beşiktaş üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiştir. Çok süratle, izin çıktıktan sonra 4-5 hafta içerisinde değişim yapabiliyoruz. Koltuklar zamanında çok güzel düzenlenmiş. Hiçbir şey kaybetmiyoruz. Beşiktaş en şanslı kulüplerden bir tanesi. Taraftarımız istiyor. Devletimiz anlayışla karşılıyor. Devletin karar mekanizması onlara ait. Onları bekleyeceğiz. Beşiktaş taraftarı, yeni sezonumuzda tribünleri dolduruyor. Kombineler, seyirci sayımız fevkalada kuvvetli seviyede. Talebelerden gelen fiyat serzenişleri var, haklılar. Neler yapabileceğimizi görüşüyoruz, en kısa zamanda açıklayacağız. Ekonomik bir şekilde içeri girecek talebeleri ön plana alacağız. Kademe kademe bunu da gerçekleştirmeye başlayacağız. Stadımızın her noktasına Çağlayan Tugal Bey hakim" yanıtını verdi.

Hasan Arat, son olarak, "Bu anlaşmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Beşiktaş'ın bu hamlesi, doğru bir hamledir. Herkesin sahip çıkmasını rica ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu, kamuya fayda sağlayacak bir atılımdır. Hayırlı uğurlu olsun, yolumuz açık olsun" açıklamasında bulundu.

KARA DUVAR PROJESİ NEDİR?

Beşiktaş'ın "Kara Duvar" projesi, Borussia Dortmund’un ünlü "Sarı Duvar" modelinden ilham alınarak tasarlanmış bir stadyum düzenlemesi girişimi. Bu proje kapsamında, Beşiktaş’ın stadyumunda kale arkasındaki koltukların kaldırılarak kapasitenin 7-9 bin kişi artırılması hedefleniyor. Amaç, özellikle kale arkası tribünlerini tamamen ayakta izlenen, daha coşkulu bir atmosfer sağlayan bir yapı haline getirmek. Bu değişiklik, Beşiktaş taraftarının maçları daha güçlü bir destekle takip etmesine olanak tanıyacak.

Proje, İçişleri Bakanlığı ve diğer resmi kurumlarla görüşmelerin devam ettiği bir süreçte bulunuyor. Onay alındığı takdirde, koltukların kaldırılması ve yeni düzenlemelerin yapılması birkaç hafta içerisinde tamamlanabilecek. Projenin gerçekleştirilmesi durumunda, kale arkası tribünleri Beşiktaş taraftarı için yeni bir sembol haline gelecek.