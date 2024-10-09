Beşiktaş'ta Ciro Immobile fırtınası: 7 maçta 7 gol!

Yayınlanma: 09.10.2024 - 10:00

Güncelleme: 09.10.2024 - 10:00

Beşiktaş'ın yeni transferi Immobile, sergilediği performansla siyah-beyazlı camiadan tam not aldı.

İtalyan forvet bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 12 maçta 11 gol atarak Beşiktaş’ın en skorer ismi olmayı başardı.

7 MAÇTA 7 GOL

Süper Lig’deki 7 maçta 7 kez ağları sarsan tecrübeli oyuncu, gol krallığında ilk sırada yer alıyor.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi’nde 24 Ekim’de deplasmanda Lyon ile oynayacakları maça güvenlik gerekçesiyle siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağını açıkladı.