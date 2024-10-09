Beşiktaş'ta Ciro Immobile fırtınası: 7 maçta 7 gol!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti.
Beşiktaş'ın yeni transferi Immobile, sergilediği performansla siyah-beyazlı camiadan tam not aldı.
İtalyan forvet bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 12 maçta 11 gol atarak Beşiktaş’ın en skorer ismi olmayı başardı.
7 MAÇTA 7 GOL
Süper Lig’deki 7 maçta 7 kez ağları sarsan tecrübeli oyuncu, gol krallığında ilk sırada yer alıyor.
Öte yandan Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi’nde 24 Ekim’de deplasmanda Lyon ile oynayacakları maça güvenlik gerekçesiyle siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağını açıkladı.
Etiketler: #Ciro Immobile #beşiktaş #süper lig
Spor Haberleri
- Rumen oyuncuya sürpriz talip!
- Beşiktaş'ta Immobile fırtınası!
- Jürgen Klopp'un yeni takımı belli oldu!
- Gaziantep'te göçmen kaçakçısı 3 zanlı tutuklandı
- Üç ekip Türkiye Kupası'nda 3. tura yükseldi!
- Beşiktaş, İsrailli ekibine mağlup oldu!
- Galatasaray Yunan ekibini mağlup etti!
- Dursun Özbek'ten Okan Buruk açıklaması!
- Süper Lig'den 7 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
- Yeni hakem gelişim direktörü belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Semih Çelik’in arkasındaki gizemli kişi ortaya çıktı
- Ünlü köfte zincirinde 'domuz eti' skandalı
- Adana halinin cuma günü kapatılmasına karar verildi
- Atatürk Anıtı'na balyozla saldırı!
- DNA sonucuna Rezan Epözdemir'den ilk yanıt
- Cem Garipoğlu’nun ailesinden açıklama geldi!
- 'Alnınızı karışlamazsam namerdim!'
- Yakınlarını görüntülü arayarak intihar etti!
- 'İyi hal' kalkacak mı?
- Mezardaki DNA Cem Garipoğlu'na ait çıktı